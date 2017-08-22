Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Актобе огласили приговор членам "нефтяной" ОПГ

22 августа 2017, 13:56

Осужденные не согласны с приговорами, готовят апелляцию.

В горсуде № 2 огласили приговор пятерым жителям Актюбинской области – членам ОПГ, похищавшим нефть в особо крупных размерах, пишет Timeskz.

Среди них - заместитель начальника спецподразделения «Арлан» ДВД Актюбинской области, капитан полиции Кенжегали Буркитов.

Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осудил на 6 лет колонии. Кенжегали Буркитов выслушал приговор с горькой усмешкой на лице. Теперь уже бывший капитан полиции пытался глубоко дышать и сдерживать эмоции. Кроме реального срока в колонии, у него конфисковали все имущество и лишили воинского звания. Буркитов проработал в правоохранительных органах 7 лет.


Судья Гульнар Тлепова потребовала конфисковать у осужденных имущество и обратить в доход государства вещественные доказательства.

Это автомашины марок БМВ X6, Лексус NX 200, Лексус RX 350, Лексус LX 460, два Лексуса LX 570, две Тойоты Хайлюкс, Тойота Прадо, 17 КамАЗов с полуприцепами.

В числе вещественных доказательств оказались квартира в фешенебельном доме по проспекту Алии Молдагуловой, жилой дом с магазином в 12 микрорайоне, автозаправка «РосКазНефть» в селе Каргалинское, земельный участок с кемпингом и АЗС «РосКазНефть» в Иргизском районе.

Были у преступной группы и большие суммы наличности – они хранились в сейфовых ячейках различных банков в тенге, в долларах, в рублях, в евро и юанях.

В том числе 17 миллионов тенге, 4 тысячи долларов, 104 тысячи рублей.

В приговоре суд потребовал вернуть АО «СНПС - АМГ» около 840 тысяч литров нефти.

Остальные четверо подсудимых по этому делу тоже получили немалые сроки.

Директора товарищества Мирбека Ниярова суд признал виновным в создании ОПГ, краже нефти в особо крупных размерах, подделке документов и отмывании денег. Ему назначили 10 лет колонии, на три года лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и оштрафовали на 1 миллион 852 тысячи тенге.

Менеджера этой же организации Олжаса Жанауыта суд признал виновным в краже нефти по подложным документам в особо крупных размерах. Его осудили на 7 лет.

Оператор АО «СНПС - Актобемунайгаз» Ерсин Танжариков оказался виновным в краже в особо крупных размерах в составе организованной преступной группы. Ему назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, взяв под стражу в зале суда.

Ардак Тажгали за мошенничество в особо крупных размерах получил 6 лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал Ардак возместить потерпевшему 2 миллиона тенге материального ущерба, а частной фирме вернуть 32 миллиона 300 тысяч тенге.

Осужденные не согласны с приговорами, готовят апелляцию.

На оглашении приговора яблоку негде было упасть, собрались десятки людей.

- Мой сын ни в чем не виноват, - считает отец осужденного Ардака Тажгали. – Все это организовали двое бывших сотрудников финансовой полиции. Мы будем обращаться в ДКНБ, чтобы они привлекли к ответственности настоящих преступников.

Татьяна Токарь.

Фото: timeskz.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...