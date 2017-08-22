В Актобе огласили приговор членам "нефтяной" ОПГ

В горсуде № 2 огласили приговор пятерым жителям Актюбинской области – членам ОПГ, похищавшим нефть в особо крупных размерах , пишет , пишет Timeskz





Среди них - заместитель начальника спецподразделения «Арлан» ДВД Актюбинской области, капитан полиции Кенжегали Буркитов.





Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осудил на 6 лет колонии. Кенжегали Буркитов выслушал приговор с горькой усмешкой на лице. Теперь уже бывший капитан полиции пытался глубоко дышать и сдерживать эмоции. Кроме реального срока в колонии, у него конфисковали все имущество и лишили воинского звания. Буркитов проработал в правоохранительных органах 7 лет.









Судья Гульнар Тлепова потребовала конфисковать у осужденных имущество и обратить в доход государства вещественные доказательства.





Это автомашины марок БМВ X6, Лексус NX 200, Лексус RX 350, Лексус LX 460, два Лексуса LX 570, две Тойоты Хайлюкс, Тойота Прадо, 17 КамАЗов с полуприцепами.





В числе вещественных доказательств оказались квартира в фешенебельном доме по проспекту Алии Молдагуловой, жилой дом с магазином в 12 микрорайоне, автозаправка «РосКазНефть» в селе Каргалинское, земельный участок с кемпингом и АЗС «РосКазНефть» в Иргизском районе.





Были у преступной группы и большие суммы наличности – они хранились в сейфовых ячейках различных банков в тенге, в долларах, в рублях, в евро и юанях.





В том числе 17 миллионов тенге, 4 тысячи долларов, 104 тысячи рублей.





В приговоре суд потребовал вернуть АО «СНПС - АМГ» около 840 тысяч литров нефти.





Остальные четверо подсудимых по этому делу тоже получили немалые сроки.





Директора товарищества Мирбека Ниярова суд признал виновным в создании ОПГ, краже нефти в особо крупных размерах, подделке документов и отмывании денег. Ему назначили 10 лет колонии, на три года лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и оштрафовали на 1 миллион 852 тысячи тенге.





Менеджера этой же организации Олжаса Жанауыта суд признал виновным в краже нефти по подложным документам в особо крупных размерах. Его осудили на 7 лет.





Оператор АО «СНПС - Актобемунайгаз» Ерсин Танжариков оказался виновным в краже в особо крупных размерах в составе организованной преступной группы. Ему назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, взяв под стражу в зале суда.





Ардак Тажгали за мошенничество в особо крупных размерах получил 6 лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал Ардак возместить потерпевшему 2 миллиона тенге материального ущерба, а частной фирме вернуть 32 миллиона 300 тысяч тенге.





Осужденные не согласны с приговорами, готовят апелляцию.





На оглашении приговора яблоку негде было упасть, собрались десятки людей.





- Мой сын ни в чем не виноват, - считает отец осужденного Ардака Тажгали. – Все это организовали двое бывших сотрудников финансовой полиции. Мы будем обращаться в ДКНБ, чтобы они привлекли к ответственности настоящих преступников.





Татьяна Токарь.



