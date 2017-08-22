Обеспечение качества и безопасности при поставках продукции

Актуальность темы заключается в том, что главными, важными и влиятельными факторами конкуренции продукции являются цена и качество. Причем, в условиях рыночных отношений возрастает роль неценовой конкуренции, когда есть вероятность завоевать потребителя можно только через высокое качество. Поэтому проблемы обеспечения качества продукции были, и будут оставаться в центре внимания любого производства либо производителя.

Обеспечение качества продукции в настоящее время является обязательным условием каждого производства. Система обеспечения качества предусматривает гораздо большее воздействие на изделия, чем это предусматривается при контроле качества. Нередко под контролем качества понимают только контроль и испытания изделий, хотя технология изготовления оказывает значительно большее влияние, чем конечные операции по изготовлению изделий.

Контроль качества - совокупность операций, включающая проведение измерений, испытаний, оценки одной или нескольких характеристик и сравнения полученных результатов с установленными требованиями.

Обеспечение качества - все планируемые и систематически осуществляемые виды деятельности в рамках системы качества, а также подтверждаемые, необходимые для создания достаточной уверенности в том, что объект будет выполнять требования к качеству.

Безопасность продукции — свойства продукции сохранять безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан при использовании приобретенной продукции или при ее хранении в течение срока службы или годности.

Обеспечение качества и безопасности продукции при ее поставках устанавливается национальным стандартом Республики Казахстан СТ РК 1.60-2006. Согласно стандарту качество и безопасность продукции (услуги) формируются на этапах проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектирования продукции и услуг и устанавливается в виде технических характеристик в нормативной и(или) технической (конструкторской, технологической) документации.

Обеспечение и управление качеством и безопасностью продукции при поставках должно осуществляться:

- перед заключением договора;

- при заключении д оговора;

- с началом поставок по заключенному договору;

- при транспортировке продукции от начала до завершения поставки продукции.

Выбор уровня качества и безопасности продукции, а также поставщика обеспечивается анализом рынка, каталога продукции, производимой на территории Республики Казахстан, формируемого доступным для потребителя, каталогов продукции иностранных государств.

Получение доказательств соответствия качества и безопасности предлагаемой продукции требованиям потребителя основывается на изучении предъявляемых поставщиком документов, удостоверяющих качество

продукции: сертификатов и паспортов качества и безопасности продукции, сертификатов соответствия, декларации о соответствия, актов приемки продукции, эксплуатационной документации.

В случаях, вызывающих сомнение, а также, если поставщиком является не изготовитель, а торговая фирма, проверяется подлинность продукции на соответствие показателям идентификации, установленным в нормативно-правовых актах в области технического регулирования, стандартах, других нормативных и технических документах или договорах - контрактах на поставку импортной продукции.

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлевает жизни людей, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде. Поэтому мы должны знать, как выбрать качественный и безопасный продукт и чем оно подтверждается.

Бекболат Нурболат Бекболатулы

государственный инспектор г. Астаны по государственному контролю