Поправки по совершенствованию бюджетного процесса одобрены Правительством РК

Поправки направлены на быстрое доведение бюджетных средств до экономики, уменьшение сумм неосвоения, увеличение количества проектов ГЧП, а также большую ответственность госорганов.

На заседании правительства РК рассмотрен и одобрен проект поправок, направленный на совершенствование бюджетного законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.





Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов напомнил, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» разработан с учетом рекомендаций депутатов Мажилиса и Сената Парламента РК, а также новой Концепции формирования и использования средств Национального фонда.





«Законопроектом предлагаются поправки в бюджетное законодательство по шести основным направлениям. По первому направлению в целях упрощения реализации бюджетных программ предлагается исключить отдельные этапы их согласования. Это позволит сократить согласование бюджетных программ на каждом этапе в среднем на 10 дней. В результате сократится более 1,5 тысяч документов на центральном и местном уровнях», - сказал он.





Административные расходы центральных госорганов предлагается планировать общим лимитом, который будет определяться министерством финансов. Глава ведомства заметил, что это упрощает подготовку бюджетной заявки, сокращает сроки ее рассмотрения и объем представляемой документации.





«Также в рамках расширения самостоятельности администраторов при реализации бюджетных программ в целях реализации поручений главы государства предлагается предусмотреть возможность перераспределения средств между бюджетными программами без уточнения бюджета в объеме не более 10% при неэффективном исполнении бюджетных программ и при неосвоении средств», - пояснил министр.





Здесь же предлагается перераспределение местными исполнительными органами минимальных объемов финансирования в рамках трансфертов общего характера; перераспределение экономии по текущей подпрограмме на подпрограмму развития внутри одной бюджетной программы.





«При этом снимается ограничение по перераспределению средств внутри бюджетных программ по инициативе государственного органа 1 раз в квартал. Все это позволит более качественно осваивать средства в течение года», - заверил он.





Как продолжил Т. Сулейменов, далее в целях упрощения процедур планирования проектов государственно-частного партнерства предлагается весь процесс сократить 5 до 3 этапов за счет исключения концепции проекта и экспертизы проекта договора ГЧП.





По мнению главы ведомства, это позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3 месяцев.





«Одним из новшеств является внедрение «программного ГЧП». Это означает, что все процедуры отбора частного партнера и реализации проектов ГЧП будут прописаны в упрощенной форме для каждой сферы в государственных и правительственных программах без проведения дополнительных экспертиз. В итоге процедуры ГЧП станут более короткими и доступными для бизнеса», - пояснил он.





В рамках реализации новой Концепции формирования и использования Национального фонда определение ненефтяного дефицита приводится в соответствие с методикой МВФ с утверждением его уровня в законе о республиканском бюджете.





«Это повысит роль этого показателя как одного из главных индикаторов фискальной политики. Кроме того предусматривается усиление мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора через отдельный порядок, который будет утверждаться Правительством», - сообщил спикер.





Вместе с тем, Т. Сулейменов проинформировал, что в целях повышения эффективности средств, выделенных квазигоссектору на увеличение уставных капиталов, предлагается в Бюджетном кодексе предусмотреть возможность использования остатков на счетах.





«Кроме того, для предотвращения накопления остатков на счетах в будущем предлагается средства на пополнение уставных капиталов выделять поэтапно в соответствии со сроками реализации бюджетных инвестиций, определенных в финансово-экономическом обосновании», - уточнил он.





Министр дополнил, что помимо прочего рассмотрены другие вопросы совершенствования бюджетного процесса.





«В частности, предусматривается запрет на прогнозирование штрафов, пени, санкций и взысканий; казначейское сопровождение бюджетных инвестиционных проектов; внедрение прогнозной консолидированной финансовой отчетности; введение интегратора в области бюджетного процесса Минфина. В целом предлагаемые поправки будут способствовать более быстрому доведению бюджетных средств до экономики, уменьшению сумм неосвоения, увеличению количества проектов ГЧП, а также большей ответственности госорганов при большей самостоятельности», - заключил глава ведомства.





В завершение рассмотрения данного вопроса поправки были одобрены кабмином.





Ксения Давыдова, Астана.



