Дошколят Кызылорды будут возить в детсады на автомобилях с мигалками

В Кызылорде МПС предъявит особые требования к перевозчикам, занимающимся развозкой детей в детсадах, сообщает корреспондент сообщает корреспондент BNews.kz





«У нас большинство частных детсадов оказывают родителям такую услугу, как подвоз детей из дома утром в детсад, и вечером идет развозка воспитанников по домам, - рассказал начальник областного управления образования Бакытжан Сайлыбаев. – Для чего детсады содержат или нанимают автомобили-микроавтобусы с шоферами. К перевозчикам данного типа предъявляются свои требования, и соответствие всех «детсадовских» автомобилей этим требованиям проверит местная полицейская служба. Не соответствующие стандартам обслуживания детей младшего возраста перевозчиков не будут допускать к работе».





Кроме того, по информации Бакытжана Сайлыбаева, машины, перевозящие дошколят Кызылорды, теперь сделают узнаваемыми на дорогах. Их надлежит перекрасить в желтый цвет и снабдить желтыми мигалками.





Внимание общественности и исполнительных органов приаральского региона оказалось прикованным к организации перевозок маленьких детей, воспитывающихся в детсадах, специальным транспортом после ДТП, получившего широкую огласку





Пятнадцатого июня сего года в Кызылорде на пересечении улиц Кунанбаева и Сапарбаева микроавтобус «ГАЗель», принадлежащий детскому саду «Ералаш», столкнулся с автомашиной «Honda CR-V». В результате 21 ребенок, находившийся в салоне, был доставлен в приемное отделение областной детской больницы, после осмотра все малыши были отпущены домой, переданы на руки родителям.





После того случая, ситуация с перевозкой детей рассматривалась на совещании в областном акимате с участием акима области Крымбека Кушербаева. В настоящее время, по словам акима области, более 70 процентов всех детских садов в Кызылординской области – частные. Почти все они имеют микроавтобусы для перевозки малышей.





«Исходя из сложившейся ситуации, необходимо проверить состояние всех автотранспортных средств при детских дошкольных учреждениях, - сказал тогда Кушербаев. - Особое внимание нужно обратить на водителей, которые перевозят детей. Водителями на микроавтобусы при детских садах нужно принимать людей опытных, со стажем работы».





По информации областного управления образования, на сегодня в Кызылординской области функционирует 791 дошкольная организация, это 542 детских сада и 249 мини-центров дошкольного образования. В них воспитывается 52 899 детей.





«Из 542 детских садов 384 – частные, - уточнил Бакытжан Сайлыбаев. – Что хотелось бы сказать, в нашем регионе нет дефицита мест в дошкольных учреждениях для воспитанников 3-6 лет, напротив, есть среди частных учреждения конкуренция, буквально, в некоторых из них не хватает детей. И развоз детей по домам из детских садов – это услуга, «изобретенная», чтобы привлечь внимание родителей к учреждению, детсад берет на себя весь возможный максимум забот о воспитаннике, вплоть до того, что родителям не надо водить своих детей в детсад, его заберут утром из дома, вечером доставят домой. С одной стороны, конечно, это неплохо, с другой, как оказалось, нужно еще решить и вопросы безопасности перевозки. Что сейчас в регионе и предпринимается».



