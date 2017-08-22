Правительством РК одобрен законопроект о совершенствовании бюджетного законодательства

Проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» предлагаются поправки в бюджетное законодательство по шести основным направлениям, сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК. Об этом доложил на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева министр национальной экономики Тимур Сулейменов, представляя законопроект.

Как отметил министр, проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» разработан в целях реализации поручений Главы государства в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, новой Концепции формирования и использования Национального фонда, а также рекомендаций Парламента и Счетного комитета.

Законопроектом предлагаются поправки в бюджетное законодательство по 6 основным направлениям. Это позволит сократить более 1,5 тысяч документов на центральном и местном уровнях.

В рамках расширения самостоятельности администраторов при реализации бюджетных программ предлагается предусмотреть возможность перераспределения средств между бюджетными программами без уточнения бюджета

В целях упрощения процедур планирования проектов ГЧП предлагается весь процесс сократить с 5 до 3 этапов. Это позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3 месяцев. Одним из новшеств является внедрение «программного ГЧП» - все процедуры отбора частного партнера и реализации проектов будут прописаны в упрощенной форме для каждой сферы в государственных и правительственных программах без проведения дополнительных экспертиз.

«Также рассмотрены другие вопросы совершенствования бюджетного процесса. В целом предлагаемые поправки будут способствовать более быстрому доведению бюджетных средств до экономики, уменьшению сумм неосвоения, увеличению количества проектов ГЧП, а также большей ответственности госорганов при большей самостоятельности», - заключил Т. Сулейменов.