Взаимная и внешняя торговля в ЕАЭС в первой половине 2017 года выросла на 27 %

Увеличение взаимной и внешней торговли товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) наблюдается на протяжении всей первой половины этого года, что свидетельствует об устойчивом экономическом росте в странах Союза.

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем внешней торговли вырос на 27,8% (на 63,5 млрд долл.). Объем экспорта товаров увеличился на 29,6% (41,6 млрд долл.), импорта - на 24,9% (21,9 млрд долл.). Положительное сальдо внешней торговли товарами увеличилось с 52,1 млрд долл. в январе - июне 2016 года до 71,8 млрд долл. в январе - июне 2017 года.

Торговый оборот государств ЕАЭС с третьими странами в первом полугодии 2017 года достиг 292,2 млрд долл. США, в том числе экспорт - 182 млрд долл., импорт - 110,2 млрд долл.

Объем взаимной торговли стран Евразийского экономического союза в январе - июне 2017 года вырос по сравнению с январем - июнем 2016 года на 27% (на 5,3 млрд долл.). Наиболее существенно - в 1,6 раза (на 1,2 млрд долл.) - увеличилась взаимная торговля металлами и изделиями из них. Заметно возросла взаимная торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами - на 36,5% (1,1 млрд долл.), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем - на 22,7% (730 млн долл.), минеральными продуктами - на 18,6% (1,1 млрд долл.).

Объем взаимной торговли Евразийского экономического союза за январь - июнь 2017 года составил 25,1 млрд. долларов.