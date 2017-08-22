Плющенко о скандале с землёй на Рублёвке: У нас нет проблем с соседями!

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью паблику Super рассказал о ситуации с землёй на Рублёвке, вокруг которой развернули скандал СМИ после публикации материала в паблике Mash. Спортсмена обвинили в разборках с соседями из-за строительства школы фигурного катания в посёлке Молоденово на Рублёво-Успенском шоссе.





— Написали, что я собираюсь сносить чьи-то дома и строить школу, — разъяснил ситуацию сам Плющенко. — Но на этом участке вообще ничего нельзя строить. Это запрещено всем, не только мне. Там будет просто площадка, никаких сооружений. Ни с какими соседями у меня конфликтов не было, и никаких претензий нет. У меня есть документ, полученный в администрации Одинцовского района на обустройство спортивной площадки. Я вообще не понимаю, что за люди пожаловались, говоря, что им угрожают сносом домов! Спортивная площадка точно никому не помешает.





Спортсмен добавил, что удивлён появлением в СМИ слов и жалоб соседей и считает их выдумкой.





— У меня нет никаких проблем с соседями, — подчеркнул олимпийский чемпион. — Здесь живут люди, которые поселились в посёлке двадцать лет назад, построили незаконно дома на территории, которая принадлежит Мособласти, но даже с ними у меня нет конфликта — моя арендованная земля лишь погранично проходит с ними, и они как жили, так и живут. Были недопонимания, но мы пообщались и всё решили мирным путём, потому что против законных документов сложно возражать. Я им, кстати, сейчас помогаю даже по многим вопросам, поэтому крайне удивлён этой информацией. Там нет таких, кого мы обидели или что-то отобрали, это смешно.





Адвокат Евгения Плющенко Лариса Казанцева также прокомментировала скандал с землёй в Подмосковье:





— То, что на этом участке вообще нет никаких построений, точно видно на топографической карте, заверенной администрацией Одинцовского района, — сообщила юрист Лариса Казанцева. — Соответственно, и сносить там нечего. У соседей нет никаких претензий, их домам не помешает площадка. Такое ощущение, что кто-то просто хочет опорочить Евгения.