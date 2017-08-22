В Шымкенте патронами для автомата Калашникова торговали на базаре
22 августа 2017, 14:17
Как незаконный товар попал на продажу, и успел ли кто-нибудь его купить, неизвестно.
В Шымкенте задержали женщину, торговавшую боевыми патронами, сообщает TVK.
По неподтвержденным данным, она продавала боеприпасы для автомата Калашникова на Крытом рынке. Как незаконный товар попал на продажу, и успел ли кто-нибудь его купить, неизвестно.
У задержанной якобы были изъяты 83 пули разных калибров. Сейчас по данному факту ведется расследование.
К слову, в Южно-Казахстанской области с 18 по 20 августа 2017 был проведен рейд, направленный на пресечение незаконного оборота огнестрельного оружия. За три дня стражи порядка изъяли 16 единиц незаконного оружия и около сотни патронов. Так, на одной из улиц Шымкента полицейские остановили 28-летнего местного жителя, у которого при обыске обнаружили травматический пистолет «ОСА». Кроме того, за время оперативно-профилактического мероприятия в органы внутренних дел жители области добровольно сдали 30 единиц оружия.
Фото: tvk-uko.kz.
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