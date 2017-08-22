Хакеры выложили в сеть интимные фото горнолыжницы Линдси Вонн

Хакеры выложили в сеть интимные фотографии американской горнолыжницы Линдси Вонн и гольфиста Тайгера Вудса. Об этом сообщает портал TMZ.





Отмечается, что украдены были данные с телефона Вонн. На нем были найдены не только ее интимные фото, но и Вудса, с которым спортсменка встречалась с 2013 по 2015 год.





32-летняя Вонн — олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в скоростном спуске и бронзовый призер в супергиганте. На ее счету также четыре кубка мира в общем зачете (2007/08, 2008/09, 2009/10 и 2011/12) и две победы на чемпионатах мира.





15 августа в сеть были выложены откровенные снимки американской актрисы Энн Хэтэуэй. Они появились на форуме The Fappening. По информации TMZ, руководитель этого портала был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.





В середине марта хакеры слили в сеть откровенные фотографии актрис Эммы Уотсон и Аманды Сайфрид.





Фото: Chris Keane / Reuters



