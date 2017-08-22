Спикеры научно-практической конференции "Селевая безопасность: оценка, прогноз, защита" отметили, что последние несколько лет ситуация вокруг алматинского региона заставляет задуматься, передает передает Informburo.kz





"Горы Заилийского Алатау по количеству селевых бассейнов, числу случаев масштабности происхождения сели, относится к очень опасному району. Если будет сель, то ЧС затронет все районы города, в зону попадут 3000 объектов и 38 000 человек", – обратился к собравшимся начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров.





В горах над Алматы эксперты насчитали 36 моренных озёр, из которых 17 являются прорывоопасными. Конкретно девять озёр в 2017 году вызывают у спасателей особое волнение. С этим можно бороться, считают специалисты, и делается это во всём мире путём опорожнения озёр. Ежегодно деньги на это в Алматы выделяют как из городского, так и из республиканского бюджета.





Одним из выходов спикеры назвали мониторинг селеопасной ситуации. Научные учреждения города создадут новую методику и автоматизируют процесс. На эти цели акимат выделил из бюджета 27 млн тенге. Программу напишут учёные из института географии, а готова она будет к концу 2017 года.





Участники конференции выразили мнение, что вокруг Алматы нужно построить две плотины, на которые уйдёт 22 млрд тенге. Так проблема сели в городе может решиться окончательно.





Также эксперты призвали не устраивать массовое строительство в горах и не поощрять тенденцию потепления климата.



