В РК приняты правила по возврату бюджетных средств, затраченных на обучение «болашаковцев»

Уведомление о возмещении расходов за организацию обучения направляется в письменной форме должнику по его месту жительства.

Приказом и.о. Министра образования и науки РК от 19 июля 2017 года утверждены Правила организации работы, связанной с возвратом бюджетных средств, затраченных на обучение победителей конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак», отказавшихся от стипендии либо лишенных международной стипендии «Болашак», а также имеющих финансовую задолженность перед администратором международной стипендии «Болашак», сообщает Zakon.kz.





Так, согласно правил, при принятии Республиканской комиссией решения о лишении стипендии «Болашак», либо решения о принятии отказа от стипендии «Болашак» Администратор письменно уведомляет должников в течение 10 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.





На основании протокольного решения Республиканской комиссии о лишении стипендии «Болашак», либо о принятии отказа от стипендии, Администратор проверяет полноту начисленных расходов, наличие незакрытых авансовых платежей, определяет расходы, затраченные на организацию обучения должников, в течение 10 рабочих дней.





По окончанию формирования суммы расходов, затраченных на организацию обучения должников, Администратор письменно, а также посредством электронной почтой и телефонной связи уведомляет должника о необходимости погашения суммы расходов.





Уведомление о возмещении расходов за организацию обучения направляется в письменной форме должнику по последнему известному месту жительства.





По окончанию обучения выпускниками стипендии «Болашак» Администратор в течение 10 рабочих дней проверяет полноту начисленных расходов, затраченных на организацию их обучения, наличие незакрытых ими авансовых платежей, с целью установления факта наличия у них задолженности перед Администратором.





В случае установления факта наличия задолженности у выпускников стипендии «Болашак» Администратор письменно, а также посредством электронной почтой и телефонной связи уведомляет финансового должника о необходимости погашения суммы задолженности.





Уведомление о возмещении финансовой задолженности направляется в письменной форме финансовому должнику по последнему известному месту жительства.





В случае отсутствия возможности погашения расходов (задолженности) должником единовременным платежом, Администратор предусматривает погашение путем заключения соглашения о возмещении задолженности с составлением графика платежей.





Должник в случае согласия погашения имеющихся расходов (задолженности) направляет Администратору заявление о необходимости заключения соглашения с приложением следующих документов:





- копии удостоверения личности должника, в том числе супруга (и);

- справки с места работы о заработной плате должника;

- копии свидетельства о заключении брака, либо нотариально заверенное заявление о семейном положении должника;

- выписки с пенсионного счета за последний год (либо справка с Государственной корпорации «Правительство для граждан» о пенсионных отчислениях) должника, в том числе супруга;

- справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества должника, в том числе супруга (и);

- дополнительные документы, имеющие значение для принятия решения об установлении размеров сумм ежемесячных платежей и возможном сроке погашения расходов (задолженности), в том числе супруга (и).





Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



