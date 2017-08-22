В Алматы почтили память Динмухамеда Кунаева

С момента смерти первого секретаря ЦК Компартии Казахстана прошло 24 года.

В Алматы почтили память государственного и общественного деятеля Динмухамеда Ахметовича Кунаева. С момента смерти первого секретаря ЦК Компартии Казахстана прошло 24 года, сообщает Zakon.kz





С утра у могилы политического деятеля на Кенсайском кладбище прочли молитву, затем состоялось торжественное возложение цветов к бюсту Д.А.Кунаева. Мероприятие, посвященное ко Дню памяти продолжили концертной программой и конным состязанием на ипподроме Khama park.









Память Динмухамеда Ахметовича почтили несколько сотен алматинцев, в числе которых были друзья, родные и близкие, а также же видные политические и общественные деятели.





«Имя выдающегося государственного и общественно-политического деятеля, дипломата, академика, Трижды Героя Социалистического Труда Динмухамеда Ахмедовича Кунаева широко известно в Казахстане и за его пределами. Около 45 лет он находился на вершине государственной и политической власти нашего государства. Период 60-80-ых годов ХХ века можно назвать золотой эпохой национального искусства и культуры, литературы. Вклад Д.А.Кунаева в развитие всех аспектов культурной жизни страны в тот период являются очень актуальными, так как показывают значение наследия выдающихся представителей культуры и науки ХХ века для восстановления и развития культурно-исторической преемственности», - отметила руководитель Музея Д.А. Кунаева Елена Кубашева.





Целью данного мероприятия является воспитание бережного отношения к национальной культуре, народному творчеству на примере личности Динмухамеда Ахметовича, также популяризация деятельности и выдающихся достижений, признанного «Человеком Столетия».









«Судьба нам подарила большую семью. Димаш Ахметовича всегда проявлял о нас большую заботу, наставлял нас. Мы глядя на него понимали, что нужно много трудиться. Он очень любил свою работу, любил свою Республику. Я не знаю ни одного человека, который также как он любил свой народ, свой язык и свою культуру. Он ценил труд каждого человека. Мы благодарны за то, что общественность его не забывает, потому что труд его забыть нельзя», - сказала сестра первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Роза Кунаева.









Динмухамед Кунаев автор более 100 научных трудов. Академик АН Казахской ССР (1952). Член КПСС с 1939 года. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 4-11 созывов (1954—1989) от Алма-Атинской области.

Окончил Московский институт цветных металлов и золота (1936), получив квалификацию горного инженера. По окончании института направлен на Прибалхашстрой. В начальный период Великой Отечественной войны являлся заместителем главного инженера и начальником технического отдела комбината «Алтайполиметалл», а также директором Риддерского рудника Лениногорского рудоуправления.

1942—1952 — заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров Казахской ССР. 1952—1955 — президент Академии Наук Казахской ССР. 1955—1960 — Председатель Совета Министров Казахской ССР. 1960—1962 — первый секретарь ЦК КП Казахстана. 1962—1964 — Председатель Совета Министров Казахской ССР. 1964—1986 — первый секретарь ЦК КП Казахстана.

7 декабря 1964 года пленум ЦК КП Казахстана избрал Динмухамеда Ахмедовича Кунаева первым секретарём ЦК КП Казахстана. За семь лет экономический потенциал Казахстана удвоился. За досрочное выполнение плана были награждены орденами Ленина: Балхашский и Джезказганский горно-металлургические комбинаты, орденами Трудового Красного знамени: Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат, Актюбинский химический комбинат, Карагандинский завод синтетического каучука, Иртышуголь, Карагандинский мясокомбинат. Будучи первым секретарём, Кунаев твердо проводил в жизнь политику Центрального Комитета КПСС во главе с Леонидом Ильичом Брежневым.



