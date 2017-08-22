Казахстанка организовала наркотрафик в Бразилию
22 августа 2017, 14:47
Казахстанцев задержали и осудили в Бразилии.
25-летняя казахстанка вместе с гражданином Иордании вовлекла пятерых карагандинцев в свои темные делишки. По сути преступница завербовала пятерых горожан в перевозчики наркотиков, правда люди об этом не знали. За вербовку оба получали денежное вознаграждение, сообщает nv.kz.
Преступная группа убедила наших земляков в том, что они бесплатно будут путешествовать по разным странам, увидят мир. А в замен им нужно будет всего лишь провозить с собой небольшие грузы. Среди потенциальных жертв она выбирала молодых людей, владеющих английским языком.
Карагандинцы позарились на бесплатные путешествия, совершенно не подумав о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Преступница выдавала землякам небольшие посылки. Она уверяла перевозчиков, что внутри находятся бриллианты и их разрешено провозить.
В результате двух казахстанцев задержали в Бразилии. Обыскав их багаж, бразильские полицейские нашли наркотики в особо крупном размере. В Бразилии задержанных казахстанцев осудили на 7 лет за перевозку наркотиков.
После того как об этом стало известно в Казахстане, полицейские начали расследование по статье 128 части 3 «Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, ровно как его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача в целях эксплуатации».
Вербовщица была задержана. 17 июля ее дело передали в Казыбекбийский районный суд.
-15 августа приговором суда гражданка К. осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности, учитывая смягчающие обстоятельства, а именно: молодой возраст, отсутствие судимости и чистосердечное раскаяние в содеянном, — сообщили на брифинге в областной прокуратуре.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Фото: nv.kz.
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