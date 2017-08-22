Более 80 тысяч актюбинцев посетили выставку ЭКСПО-2017

ЭКСПО-2017 представляет большой интерес не только для актюбинских туристов, но и для деловых кругов.

Одно из самых знаменательных событий этого года - международную выставку ЭКСПО-2017 уже посетили свыше 80 тысяч жителей Актюбинской области, передает Информационный центр «Актобе акпарат».





Стоит отметить, что ЭКСПО-2017 представляет большой интерес не только для актюбинских туристов, но и для деловых кругов.





Так, на международной выставке, во главе в курирующим заместителем акима области Кайратом Бекеновым, побывала бизнес-делегация, в состав которой вошли руководители свыше 70 предприятий Актюбинской области, занятых в нефтегазовом, энергетическом, аграрном и других секторах экономики.









Предприниматели провели встречу с председателем правления национальной компании ЭКСПО-2017 Ахметжаном Есимовым, а также посетили павильоны Германии, Японии, Израиля и других стран, где в первую очередь ознакомились с проектами, соответствующими концепциям развития «Модернизация 3.0» и «Индустрия 4.0», инициированным Главой государства.





В результате были определены наиболее перспективные технологии, которые могут повысить эффективность реализуемых в регионе масштабных мер по модернизации производств.





Отметим, благодаря комплексному подходу местных властей к исполнению поручения Президента по внедрению инноваций в производство, с начала года в Актюбинской области модернизировано 10 предприятий на общую сумму 6 млрд. тенге. До 2021 года планируется модернизировать 93 предприятия на общую сумму 400 млрд. тенге.





Фото: Информационный центр «Актобе акпарат»



