Более 80 тысяч актюбинцев посетили выставку ЭКСПО-2017
22 августа 2017, 14:48
ЭКСПО-2017 представляет большой интерес не только для актюбинских туристов, но и для деловых кругов.
Одно из самых знаменательных событий этого года - международную выставку ЭКСПО-2017 уже посетили свыше 80 тысяч жителей Актюбинской области, передает Информационный центр «Актобе акпарат».
Стоит отметить, что ЭКСПО-2017 представляет большой интерес не только для актюбинских туристов, но и для деловых кругов.
Так, на международной выставке, во главе в курирующим заместителем акима области Кайратом Бекеновым, побывала бизнес-делегация, в состав которой вошли руководители свыше 70 предприятий Актюбинской области, занятых в нефтегазовом, энергетическом, аграрном и других секторах экономики.
Предприниматели провели встречу с председателем правления национальной компании ЭКСПО-2017 Ахметжаном Есимовым, а также посетили павильоны Германии, Японии, Израиля и других стран, где в первую очередь ознакомились с проектами, соответствующими концепциям развития «Модернизация 3.0» и «Индустрия 4.0», инициированным Главой государства.
В результате были определены наиболее перспективные технологии, которые могут повысить эффективность реализуемых в регионе масштабных мер по модернизации производств.
Отметим, благодаря комплексному подходу местных властей к исполнению поручения Президента по внедрению инноваций в производство, с начала года в Актюбинской области модернизировано 10 предприятий на общую сумму 6 млрд. тенге. До 2021 года планируется модернизировать 93 предприятия на общую сумму 400 млрд. тенге.
Фото: Информационный центр «Актобе акпарат»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874301-139b662234b9061823d651a779810fb9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...