Кыргызстан считает правила кокпара на чемпионате мира в Астане «сырыми»

Недовольство Жыргалбека Саматова вызвал тот факт, что судьи позволяют упавшим с лошадей игрокам добегать с муляжом туши козла до условных ворот противника.

По словам вице-президента Федерации кок-бору Кыргызстана, судьи не должны разрешать упавшим с лошади участникам бегать по полю с «тушей козла». Команда из Кыргызстана, которая играет на чемпионате мира по кокпару в Астане с четырьмя подкованными лошадьми, во второй день ЧМ одержала победу над Узбекистаном со счетом 11:2, пишет sputnik.





После игры вице-президент Федерации кок-бору Кыргызстана Жыргалбек Саматов заявил журналистам, что намерен оспаривать правила на ЧМ в Астане. Недовольство Жыргалбека Саматова вызвал тот факт, что судьи позволяют упавшим с лошадей игрокам добегать с муляжом туши козла до условных ворот противника.





«Нам нужно будет сделать собрание со всеми начальниками команд-участников совместно с судейской коллегией. Мне кажется, некоторым участникам из каких-то государств делают привилегии. А каким-то нет. Может быть, я ошибаюсь, но, тем не менее, хочу поднять этот вопрос», — сказал вице-президент Федерации кок-бору Кыргызстана Жыргалбек Саматов.





20 августа мандатная комиссия выявила нарушения у команды Кыргызстана, которая не сняла подковы с задних копыт лошадей. Согласно правилам ЧМ, защитное приспособление разрешено лишь на передних копытах. Позже судьи позволили оставить защитное приспособление у четырех кыргызстанских скакунов, которые имели ранки.





Примечательно, что только команда из Кыргызстана привезла на чемпионат мира в Астане собственных животных. Остальным участникам скакунов предоставила казахстанская сторона.





«Нашим командам руководство всегда делает хорошие условия, поэтому мы привезли своих лошадей. На своих, естественно, легче играть. Своя рубашка ближе к телу, как говорится. Наши лошади привыкшие, на них спортсмены принимали участие в разных соревнованиях», —прокомментировал Жыргалбек Саматов.





Жыргалбек Саматов считает, что на ЧМ по кокпару есть «сырые моменты» ввиду того, что соревнования такого масштаба проводятся впервые.





По итогам второго дня игр в копилке у Кыргызстана две победы. В понедельник всадники опередили Монголию со счетом 4:0.





Фото © Sputnik / Айгюзель Кадир



