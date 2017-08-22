В Караганде водитель вез детей в багажнике

Автолюбитель стал свидетелем того, как карагандинец вез детей в багажнике. Он ехал позади нарушителя и заснял машину на видео, пишет пишет nv.kz





-«Опель Астра». Семиместный люкс, — комментирует ролик его автор.





Видео попало в соцсети и вызвало негодование горожан. Карагандинцы уверены, что водителя «Опеля» непременно нужно наказать. Причем не только административно, но и вплоть до лишения родительских прав. Другие карагандинцы заступились за мужчину, уверяя, что в детстве только так и ездили.





В департаменте внутренних дел уже заинтересовались водителем-нарушителем. Его личность устанавливается.





Евгения Вологодская.







