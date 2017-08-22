В Караганде водитель вез детей в багажнике
22 августа 2017, 15:04
Полицейские уже заинтересовались любопытным видео.
Автолюбитель стал свидетелем того, как карагандинец вез детей в багажнике. Он ехал позади нарушителя и заснял машину на видео, пишет nv.kz.
-«Опель Астра». Семиместный люкс, — комментирует ролик его автор.
Видео попало в соцсети и вызвало негодование горожан. Карагандинцы уверены, что водителя «Опеля» непременно нужно наказать. Причем не только административно, но и вплоть до лишения родительских прав. Другие карагандинцы заступились за мужчину, уверяя, что в детстве только так и ездили.
В департаменте внутренних дел уже заинтересовались водителем-нарушителем. Его личность устанавливается.
Евгения Вологодская.
Фото: кадр из видео.
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