Стойлов: мы не "Барселона", чтобы сотворить чудо

Победитель противостояния "Селтик" – "Астана" будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший отправится в аналогичную стадию Лиги Европы.

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Станимир Стойлов считает, что соперник его команды по четвертому раунду квалификации Лиги чемпионов – "Селтик" – на 99% обеспечил себе место в групповом этапе главного еврокубка, пишет Спутник





В прошлую среду, 16 августа, "Селтик" в Глазго в первом матче разгромил Астану со счетом 5:0. Ответная встреча пройдет 22 августа в столице Казахстана – перед ней журналисты спросили Стойлова, способна ли "Астана" сотворить чудо, подобное спасению "Барселоны" в первом раунде плэй-офф Лиги чемпионов прошлого сезона?





Тогда в 1/8 финала "Барса" уступила в Париже клубу "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4, а в ответном матче обыграла парижан со счетом 6:1 – и прошла в четвертьфинал. До этого никто в плэй-офф ЛЧ не отыгрывал разницу в четыре мяча.

"Я – реалист: "Селтик" на 99% в Лиге чемпионов… "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" могут творить чудеса, а нам надо просто взять реванш", — ответил Стойлов.





Победитель противостояния "Селтик" – "Астана" будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший отправится в аналогичную стадию Лиги Европы.



