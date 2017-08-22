Чиновники ВКО будут работать на качество

В рамках комплекса мероприятий направленных на формирование антикоррупционной культуры в городе Усть-Каменогорск прошёл круглый стол на тему «Предупреждение коррупции при строительстве объектов социальной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог общего пользования».





Мероприятие, инициированное Департаментом министерства по делам государственной службы РК по ВКО, дало возможность собрать на единой диалоговой площадке государственных служащих, субъектов квазигосударственного сектора, НПО, СМИ, а также представителей бизнес – структур. Как известно коррупция негативным образом сказывается на экономике, социальной инфраструктуре и на всех аспектах жизни населения страны – это и стало основной обсуждаемой темой всех присутствующих.





На данный момент имеются различные недостатки и упущения, негативно влияющие на качество оказания государственных услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которые в свою очередь создают условия для коррупции. В основном это касается процесса государственных закупок, подписания актов выполненных работ при строительстве объектов от подрядчиков, нарушений при строительстве ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения, укрепления жилищной инфраструктуры и объектов-долгостроев.





По мнению председателя Общественного совета города Усть-Каменогорск Станислава Каримова путём общественного порицания можно решить многие проблемы.





- Человек выполнивший свою работу качественно, будет гордиться этим всю жизнь и окружающие будут относиться к нему положительно. А если же он, к примеру, построит дом, который спустя некоторое время рухнет, то и общество будет относиться к нему соответственно. Поэтому следует по окончанию строительства прилагать паспорт объекта, чтобы люди знали кто построил то или иное здание, - считает Станислав Александрович.





Также с целью исключения взяточничества из жизни граждан участниками круглого стола были выдвенуты предложения о методах борьбы с коррупцией при строительстве социальных объектов.





Гульжан Естаева







