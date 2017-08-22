В Алматы завершен ремонт дорожного полотна на всех магистральных улицах

Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках рабочего объезда проинспектировал ход работ реконструкции дорожной и коммунальной инфраструктуры города, сообщает сообщает Zakon.kz





Сегодня средний ремонт дорожного полотна из запланированных 151 км произведен на всех магистральных улицах. На 85 улицах районного значения ремонтные работы завершатся к октябрю. Произведены устройство и ремонт 26 км тротуаров из 32 запланированных. В текущем году выделены средства на возведение и реконструкцию 317 км городских сетей водопровода и 265 км канализации. Ввод в эксплуатацию 284 км новых водопроводных сетей даст возможность к осени текущего года подключить к централизованному водоснабжению 35 тыс. жилых домов, где проживают более 175 тыс. человек.





Уже открыто движение на улицах Шевченко и Кунаева, где был произведен демонтаж рельсов, ведется обустройство тротуаров, арычных лотков и велодорожек, являющихся частью велокоридора от мкр.Орбита до Зеленого базара. Открыто движение на участке капитального ремонта ул.Байтурсынова от ул.Тимирязева до пр.Абая, ведется обустройство тротуаров и велодорожек. Завершаются работы по капитальному ремонту ул.Жандосова на участке протяженностью 2,8 км, на сегодня ведется устройство дорожной одежды на проезжей части, тротуаров и велодорожек.





Вместе с тем, в городе ведутся работы по пробивке улиц Фурманова, Абая, Хмельницкого и строительству нескольких транспортных развязок. Продолжаются работы по капитальному ремонту моста через р.Есентай по проспекту Абая, движение с северной стороны будет открыто 1 сентября, с южной – 1 октября.