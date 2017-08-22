Госуслуги бизнесу предложили оказывать по аналогии с «Правительством для граждан»

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил изучить и внести предложения в правительство по предоставлению госуслуг бизнесу по аналогии с Госкорпорацией «Правительство для граждан», передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании правительства глава Кабмина озвучил ряд поручений к госорганам и акимам по итогам рабочего совещания с Главой государства. В частности, одно из поручений касалось предоставления госуслуг предпринимателям.

«Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами, Нацпалатой предпринимателей «Атамекен» необходимо изучить, внести предложения по предоставлению государственных услуг для бизнеса по аналогии с корпорацией Правительства для граждан», - сказал он.

В то же время Б. Сагинтаев напомнил, что на прошлом заседании правительства была одобрена национальная экспортная стратегия.

«Теперь министерству по инвестициям и развитию совместно с заинтересованными госорганами необходимо в месячный срок внести конкретные предложения по разграничению зон ответственности министерств, местных исполнительных органов и национальной компании «КазахЭкспорт» в части поддержки экспортеров», - указал премьер.

Вместе с тем, глава кабмина коснулся вопросов, необходимых для урегулирования в соцблоке.

«В отношении обязательного социального медицинского страхования поручаю министерству здравоохранения совместно с министерствами труда и соцзащиты населения, финансов, нацэкономики, юстиции в двухдневный срок внести проект письма Главе государства по вопросам ОСМС», - пояснил он.

Также министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и коммуникации, по делам религии и гражданского общества, финансов, акиматам регионов поручено взять на личный контроль и обеспечить своевременную реализацию проектов в рамках программы «Рухани жангыру».

«Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что мы должны четко исполнить поставленные задачи, произвести соответствующую корректировку в своей работе», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова