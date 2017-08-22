Грабителям Kaspi Bank удалось скрыться через крышу

Сегодня 22 августа на отделение Kaspi Bank в городе Талгар Алматинской области было совершенно разбойное нападение,





Двое мужчин в масках проникли в отделение банка через крышу и похитили денежные средства. Сумма ущерба уточняется, сообщили в пресс-службе банка.





На видеокадрах с камер наблюдения видно, как двое мужчин в масках проникли в закрытое отделение банка с потолка. Там находились две женщины- кассира, которых злоумышленники повалили на пол и связали. После, они собрали в мешки деньги и скрылись по веревкам, протянутым с потолка комнаты.









Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.





В пресс-службе банка сообщили, что клиентов в этот момент в отделении не было. Никто из сотрудников банка не пострадал.





Полиция занимается поиском грабителей.