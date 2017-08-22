Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 333,02, EURKZT_TOD - 391,00/392,40, RUBKZT_TOD = 5,6450, CNYKZT_TOM = 50,0000, USDKZT_0_001 = +9,2244 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,2731 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 333,02 тенге за доллар США при объеме торгов 103 600 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 391,00 тенге за евро, предложение - 392,40 тенге за евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6450 тенге за рубль при объеме торгов 22 400 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 50,0000 тенге за юань при объеме торгов 100 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,08 тенге за доллар (+0,50 тенге), суммарный объем торгов - 169 950 тыс. USD (+50 400 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,2244 % годовых при объеме торгов 78 000 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,2731 % годовых при объеме торгов 237 400 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.