В Акмолинской области задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
22 августа 2017, 15:49
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
4 августа в дежурную часть УВД г. Кокшетау поступило заявление местной жительницы, о том, что неизвестный мужчина совершил насильственный половой акт в отношении ее несовершеннолетней дочери 2005 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
В целях установления и задержания подозреваемого были созданы специальные поисковые группы, раскрытие данного преступления находилось на контроле руководства ДВД.
В рамках оперативно – розыскных мероприятий, оперативниками проведен подворный обход на территории мкр. «Бармашино», опрошены местные жители, а также работники торговых точек и организаций.
В результате принятых мер были установлены свидетели, которые видели подозреваемого в день совершения преступления. Со слов граждан, мужчина имел при себе дорожную сумку, в связи с чем, полицейскими была выдвинута версия о том, что подозреваемый является иногородним.
Оперативниками были изучены видеозаписи всех камер видеонаблюдения Центра оперативного управления, а также видеокамер, расположенных на фасадах зданий и торговых центров. Полицейским удалось воссоздать «маршрут» следования подозреваемого и установить возможный хронометраж его действий.
В результате кропотливой и профессиональной работы сотрудников криминальной полиции УВД г. Кокшетау и ДВД области, 21 августа т.г. по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней был задержан 24-летний житель Бурабайского района. Как установили полицейские, подозреваемый приехал в областной центр для устройства на работу.
В настоящее время начато досудебное производство по ст. 120 ч.4 УК РК, имеются признательные показания. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ранее в поле зрения полицейских мужчина не попадал. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
Фото с сайта matritca.kz
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