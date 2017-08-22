Президент Эстонии сообщила об угрозе самооккупации страны

Самооккупация начинается с того, что «перестаем слышать другие идеи во имя того, чтобы объединиться под знаменем только одной».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что над страной нависла угроза самооккупации. Об этом она сказала на церемонии празднования Дня восстановления независимости, передает портал BaltNews.ee.





«Ограничение свободы во имя любой святой идеи, будь то чистота эстонской нации или лучший выбор продуктов, — это начало оккупации самих себя», — заявила Кальюлайд.





Она добавила, что раньше угрозой демократии считали только чужую власть.





По ее словам, самооккупация начинается с того, что «перестаем слышать другие идеи во имя того, чтобы объединиться под знаменем только одной».





«За этим следует запрет другого мнения, воспринимаемого как занудливое нытье, потому что если не слушать, то другие мысли становятся шумом. И все. Демократия остается в прошлом», — предупредила глава государства.





В марте министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны планирует требовать компенсацию за годы «советской оккупации» и намерено тесно сотрудничать в этом вопросе с Латвией и Литвой.

«Для этого сформирована экспертная комиссия, которая должна систематизировать и обнародовать связанные с оценкой причиненного ущерба информацию и материалы», — сказал чиновник.

Республики Прибалтики вошли в состав СССР летом 1940 года. Во всех прибалтийских государствах это событие считается началом периода «советской оккупации».



