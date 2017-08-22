Е.Аукенов: Масштабная реконструкция теплосетей в Алматы снизит риски ограничения тепла и воды на долгие годы

Объемы строительства и реконструкции инженерных сетей нынешнего года в Алматы достигли исторического максимума, было заявлено на последнем заседании штаба по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Глядя на десятки механизмов и сотни рабочих, «оккупировавших» километровые траншеи, похоже, что местные власти взялись за «коммуналку» всерьез. Надолго ли? Когда алматинские дороги обретут первозданный вид, а водители и пешеходы облегченно вздохнут, не боясь попасть в уличную пробку? Об этом и многом другом во время инспектирования реконструируемых объектов рассказал корреспонденту Zakon.kz заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов.

- Расскажите, как идет реконструкция теплосетей по дороге к спецавтоЦОНу в Алатауском районе?

- Насколько важно сегодня проводить реконструкцию и модернизацию всего теплоэнергокомплекса Алматы видно на примере этого объекта, где утечка воды из «тысячника» (трубопровода диаметром 1000 мм - ред.) из-за его порыва привела к обвалу части шоссе. Фактически этим трубам около 40 лет. Изношенность - 100%.

Чтобы не оставить без холодной воды жилые дома и иные объекты городского хозяйства в этой части района действовать пришлось незамедлительно - экстренно менять схему водоснабжения, переключив на другие магистрали подачу холодной воды. Плюс ввести временные ограничения движения автомобилей, тем самым увеличив нагрузку на другие транспортные артерии города.

Да, сейчас мы полностью восстановили водоснабжение на этом водоводе, заменили и укрепили его проблемные сегменты. Почти 2 недели на это ушло. Еще несколько дней и шоссе будет в порядке. Но, представьте, если бы подобное произошло зимой, во время отопительного сезона.

Допускать такое нельзя в принципе. Однако исключить риски возникновения подобных нештатных ситуаций на сетях, давно отслуживших свой срок, невозможно. Дело в том, что при нормативе 12 мм толщина стенки трубы за долгие годы уменьшается до 6-7 мм. Есть еще и такое понятие, как усталость металла. Сказывается напряжение, давление внутри трубопровода. Со временем появляются мелкие трещинки, впоследствии ведущие к большим авариям.

Вдумайтесь, на сегодняшний день общая протяженность городского водопровода составляет почти 3 тыс. километров. Из них 65,5% давно выработали срок службы.

Есть только один путь устранения проблемы - замена старых советских труб на новые, так называемые, предизолированные, у которых гарантия эксплуатации 40-50 лет.

О водопроводе на улице Аскарова

- Очень сложный объект с точки зрения технологии и по срокам сдачи его в эксплуатацию. Строительный процесс находится под нашим постоянным контролем. Аким города поставил задачу: все работы, включая укладку 3,5 километров труб, их испытания и восстановление дорожного покрытия, закончить к началу осени. Между тем, 2 километра трассы уже уложены. На остальных работы ведутся круглосуточно, в 2 раза опережая график.

Не скрою, много было вопросов по возведению этого объекта, только по 550-метровому его участку поступало немало жалоб и нареканий от местных жителей, испытывающих неудобства подъезда к своим домам из-за частичного перекрытия улицы. Но видимо, обитатели коттеджей не знают, что порядка 15% населения западной части города зависят по холодной воде от ввода действие проходного канала под улицей Аскарова. Дело в том, что его запуск - единственный способ обеспечить сегодня людей в Наурызбайском районе централизованным водоснабжением.

Да, жители в округе чувствуют сегодня временный дискомфорт, но зато 200 тысяч населения в сентябре уже получат питьевую воду.

Скажу больше, все усилия и затраты бюджета - а это порядка 9,5 млрд тенге - на строительство новых водопроводных сетей запада Алматы теряют смысл без водовода на Аскарова, который обошелся городу меньше чем за 600 млн тг.

Еще несколько слов о перспективе. Системный анализ ситуации показывает, что объем водопотребления в Алматы увеличивается с каждым днем. Растет число горожан, бурными темпами строятся новые жилые комплексы, офисы, объекты торговли и услуг. И всем нужна чистая вода.

В определенной части перспективные задачи водоснабжения решаются именно с введением в эксплуатацию водопровода на Аскарова, который позволит покрыть потребность новых объектов в холодной воде. С другой стороны, закольцевав через данный водовод магистрали Ауэзовского, Бостандыкского и Наурызбайского районов, мы сразу же обеспечим стабильную и бесперебойную подачу воды в юго-западную часть мегаполиса. В случае любой нештатной ситуации люди без воды не останутся.

- Какие работы проводятся в недавно присоединенных к городу районах?

- Очень важный вопрос - обеспечение питьевой водой жителей недавно присоединенных к Алматы территорий и других районов города. Не буду останавливаться на каждом в отдельности, скажу в целом. Ввод в эксплуатацию 284 км новых водопроводных сетей даст возможность к осени текущего года подключить к централизованному водоснабжению 35 тыс. жилых домов в Алматы, где проживают более 175 тыс. человек.

Вообще, в 2017 году на возведение и реконструкцию 317 км городских сетей водопровода и 265 км канализации было выделено 25,5 млрд тенге.

Вдумайтесь, к концу года протяженность горводосетей возрастет на 11,8% - с 3 165 км до 3 539 км, а канализационных каналов - на 20,7% с 1 619 км до 1 955 км. Без преувеличения можно сказать, что только в текущем году мы достигли исторического максимума прироста сетей водоснабжения и водоотведения за более чем вековое существования горводопровода.

Чистая вода сохранит здоровье сотен тысяч алматинцев. В номинальном выражении речь идет о 220 тысяч горожан, жизнь которых намного облегчится, когда они получат в свои дома качественную питьевую воду и избавятся, наконец, от септиков.

Огромное благо для мегаполиса, так как ввод в действие новых канализационных трубопроводов сразу снизит объемы несанкционированные сбросы до 1 млн. куб. метров в год.

Знаете, проблематику города мы ведь сегодня отслеживаем еще и по количеству обращений людей. Если в 2016 году порядка 50% всех жалоб касались водоснабжения, канализации, газа и электричества, то в этом году на «коммуналку» жаловались менее 10%.

- Недавно прошла информация, что власти города планируют применять новую технологию при ремонте сетей - без раскопок. С какого времени ее начнут применять в Алматы?

- Да, возможно, в ближайшем будущем основную реконструкцию, но только водопроводных сетей и канализации, в Алматы будут проводить современным методом санации стеклопластиковым рукавом, не требующим вскрытия городских территорий.

Как утверждают разработчики, их технология широко используется в европейских странах - порядка 90% всех реконструкционных работ, и некоторых крупных городах России. Она позволяет провести ремонт за короткое время - как правило, за одну ночь, продлевает срок службы труб на 50 лет, увеличивает их пропускную способность на 20%, сокращает период производства работ в 1,5-2 раза по сравнению с традиционными методами (раскопка, закрытая проходка), особенно в местах, где расположены сопутствующие коммуникации. Кроме того, стоимость работ методом санации становится гораздо дешевле традиционного.

Вообще, подобная технология в Казахстане, и в Алматы в частности, используется не первый год, но только на каналах водоотведения. Проблема применить ее на водопроводных сетях заключалась в присутствии вещества «стирол» (C₈H₈), относящегося ко второму классу опасности, и запрещенного к использованию в трубопроводах с питьевой водой. Предлагаемая сегодня разработка уже позволяет реконструировать также и водопроводные трубы за счет исключения стирола.

Но внедрение ее у нас будет зависеть от результатов испытаний, которые начнутся в сентябре этого года на определенных участках сетей водоснабжения и водоотведения.

- В этом году алматинцы впервые столкнулись с массой перерытых улиц, ремонтные работы ведутся повсеместно, когда планируется завершение этих работ?

- Разрытых улиц, где сегодня полным ходом ведется реконструкция тепловых сетей, с каждым днем становится меньше и меньше, в центре города - особенно. Сами видите, подрядчики работают денно и нощно. Уже завершили все переходы через основные улицы и проспекты: Абая, Абылай хана, Желтоксан, Наурызбай батыра и др. Заканчиваем перекладку магистралей на Курмангазы, Масанчи, Толе би, Шевченко. Спешим максимально минимизировать неудобства к началу учебного года, когда детей повезут школу и число автомобилей после отпусков резко возрастет.

Но еще месяц-полтора, до начала отопительного сезона, придется потерпеть. Тем более что в большинстве случаев во время реконструкции мы не ограничиваем абонентов по потреблению горячей и холодной воды, подавая их по временным схемам.

А со своей стороны просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, чтобы коммунальные службы смогли подготовить городские сети к новому отопительному сезону и максимально исключить возникновение нештатных ситуаций зимой.

Приведу несколько примеров.

Улица Курмангазы, где сегодня реконструируют более 2 км тепломагистрали диаметром 530 мм. За последние несколько лет она выходила из строя 14 раз. Последний крупный порыв случился 13 января. Более 12 часов без отопления и горячей воды оставались 33 многоэтажки, детсад, школа, и еще 19 объектов.

На проходящей под улицей Айтеке би 730-милиметровой трубе длинной 2,4 км отмечались 7 сбоев. Последний случился 22 ноября 2016 года с выбросом теплоносителя. 36 мноквартирных домов, школа, детсад и 5 иных зданий несколько часов оставались без отопления и горячей воды.

Аналогичные ситуации 11 раз возникли и на реконструируемой сегодня 3,5-километровой тепломагистрали, проходящей от ТЭЦ-1 до улицы Тобаякова. Очередной порыв 12 апреля 2016 года этой трубы повлек выброс теплоносителя на железнодорожный путь на перегоне между станциями Алматы-1 и Алматы-2. Мало того, что пришлось отключить подачу горячей воды и отопления в дома, на 34 минуты задержали международный пассажирский поезд «Алматы-Урумчи».

И это все в центре города. Аварийный список можно продолжать.

Да, последствия порывов устраняем оперативно - 10 часов максимум: задействуем массу техники, десятки рабочих, восстанавливаем дорожное полотно. Но проблему это не решает. За более чем 40 лет эксплуатации трубы износились на все 100%.

А ведь ликвидация каждой такой аварии - большая сложная технологическая операция и затраты, которые могли бы быть направлены на реконструкцию теплосетей.

Не скрою, два последних отопительных сезона проведены в Алматы без серьезных происшествий, но никто не может гарантии на будущее.

Вот, чтобы не допускать технологических аварий, нужно менять магистрали. Причем сегодня, сейчас, чтобы в ближайшие 40 лет жители города были уверены - ни зимой, ни летом проблем с горячей водой у них не будет.

По большому счету, мы выполняем поручение Главы государства по энергосбережению и сокращению потерь на инженерных сетях. Ведь в комплексе все эти работы в итоге ведутся ради блага людей, сокращения их затрат на коммунальные услуги, стабильности тарифов.

Все работы в этом направлении, а также по подготовке к осенне-зимнему периоду ведутся под постоянным контролем акима города Алматы и будут завершены к началу отопительного сезона.

Сегодня в городе реализуем 31 проект на 20 млрд тенге. К началу октября сдаем больше сетей, чем за 2 прошлых года. По сравнению с 2016 годом это снизило общий объем изношенности теплосетей на 1,5% - с 62,7% до 61,3%, потерь - на 1,2% с 17,9% до 15,6% и аварийность - на 3,2%.

В целом с учетом 3 последних лет реконструкции мы снизили аварийность более чем на 10% по всем сетям города.

Уверен, ежегодная масштабная реконструкция инженерных сетей значительно снизит риски ограничения тепла и воды для жителей Алматы на долгие годы.