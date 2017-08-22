В связи с подменой тела младенца в Шымкенте создана спецкомиссия

В Шымкенте в связи с подменой тела новорожденного создана специальная комиссия. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления здравоохранения Асылбек Досалы, передает передает Казинформ





По его словам, в состав комиссии вошли представители Министерства здравоохранения, а также представители республиканского центра.





"Процесс определения причины инцидента будет проведен максимально открыто", - заверил он.





В целом, случай подмены тела младенца зафиксирован впервые.





Напомним , недавно жительница Шымкента Айжан Кенетайкызы сообщила о том, что в одном из родильных домов города сотрудники подменили тело ее новорожденного младенца.





По ее словам, она родила своего второго ребенка ранее срока Кесаревым сечением. Новорожденный пролежал 19 дней в отделении реанимации, на 20-ый день он был передан матери. Однако состояние планировавшегося уже к выписке младенце вдруг резко ухудшилось, и он скончался. Мать решила посмотреть перед захоронением на своего ребенка и заметила, что завернутый в простыню ребенок оказался вовсе не ее младенцем. Даже пол ребенка был другим. После руководство областного перинатального центра №4 заверило, что лица, причастные к подмене тела новорожденного не уйдут от ответственности. Однако родители умершего ребенка все равно обратились с заявлением в различные государственные органы.





Серик Сабеков.



