Полиция Алматы разыскивает граждан, ставших жертвами крупного мошенника

Следственным управлением ДВД города Алматы расследуется уголовное дело по ст. 190 ч. 4 УК РК в отношении Крымова Павла Геннадьевича, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





Досудебным расследованием установлено, что в конце 2014 года, Крымов познакомился по интернету с гражданином Н. Крымов предложил мужчине проинвестировать компании, находящиеся на грани банкротства.





«В результате последний в мае 2015 года вкладывает денежные средства в сумме 3 тысяч долларов, передав их Крымову П.Г. через его посредника. В данном случае обещанную прибыль гражданин Н. получил. Общая ее сумма составила 7 тысяч 200 долларов. Таким образом, Крымов П.Г. входил в доверительные отношения к гражданину Н., с целью получения от последнего более крупной денежной суммы», - сообщила детали преступной схемы официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.





Очередная встреча потерпевшего и гр.Крымова состоялось уже в конце февраля текущего года.





В ходе разговора Крымов, действуя в рамках своего преступного плана с целью личного обогащения, рассказал гражданину Н., что все еще занимается инвестированием компаний и, якобы, в Казахстан он прилетел с целью открытия офисы для привлечения инвесторов.





«Во время этой же встречи фигурант Крымов рассказал гражданину Н. о компаниях «Kvestra World» и «Atlantik Global», которые занимаются различными инвестициями и о том, что он сам лично знаком с их директорами, в виду того, что эти компании когда-то находились на грани банкротства и он, якобы, им помог. Для пущей убедительности гр. Крымов П.Г. продемонстрировал гражданину Н. фото, видео, отзывы, презентации указанных компаний из-за рубежа, тем самым убеждая гражданина Н. приобрести пакет акции «Индиго» в компаниях «Kvestra World» и «Atlantik Global», стоимостью 65 тысяч евро, который будет приносить ему 322 % годовых, т.е. почти 18 тысяч евро в месяц. В результате в апреле этого года гражданин Н. передал гражданину Крымову денежные средства в сумме 75 тысяч долларов США, в эквиваленте 24 миллиона 825 тысяч тенге», - уточнила подполковник Азирбек.





В рамках процессуальной необходимости полиция Алматы разыскивает граждан, пострадавших от преступных действий гражданина Крымова П.Г., и просит связаться со следователями по телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.



