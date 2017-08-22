Россия предоставит Белоруссии госкредит на $700 млн

Распоряжение правительства РФ об одобрении соответствующего проекта соглашения подписано 19 августа и опубликовано 22 августа на официальном портале правовой информации.

При этом "белорусская сторона погашает кредит 15 апреля и 15 октября каждого года в течение 10 лет, начиная с 15 апреля 2018 года".





Кредит будет представлен в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату подписания соглашения. В то же время учет задолженности по кредиту будет вестись в долларах США.





"Кредит предоставляется на условии выполнения белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее представленным госкредитам, а также кредитам, полученным белорусской стороной из Евразийского фонда стабилизации и развития", - говорится в проекте соглашения.





Минск получает кредит по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу по установленной формуле ее расчета.





Проект соглашения подготовлен Минфином и согласован с МИД РФ, Минэкономразвития и Внешэкономбанком. Российскому финансовому ведомству поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договорённости подписать это соглашение от имени правительства РФ.



