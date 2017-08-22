Что представляет из себя новый Таможенный кодекс ЕАЭС?

Министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур Сулейменов в ходе заседания правительства подробно рассказал о преимуществах нового Таможенного кодекса ЕАЭС, включая разработку и введение новых новелл в таможенное регулирование, передает корреспондент BNews.kz.

На протяжении последних трех лет на площадке Евразийской экономической комиссии велась большая работа по формированию нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, который в настоящее время проходит процедуру ратификации.

Как сообщил министр, работа над союзным Кодексом, проводилась с участием представителей государственных органов и бизнес-сообщества, и была нацелена в первую очередь на снижение административной нагрузки и оказание содействия бизнесу по сокращению трех основных показателей: время, деньги, документы.

«Республикой Казахстан только по итогам последнего внутригосударственного согласования было направлено 552 поправки (для сравнения общее количество поправок от Сторон составили 1472 поправки), из них было принято - 65% (358 поправок, в том числе 235 попровок (43%) упрощение таможенного администрирования, 21 поправка (4%) - совершенствование института УЭО), - проинформировал Т.Сулейменов.

11 апреля текущего года завершился этап подписания договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Страны ЕвразЭС приступают к процедуре ратификации документа. Новый Таможенный кодекс вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уведомлений о ратификации Договора от всех пяти стран-участниц.

В связи с пересмотром основных подходов по таможенному регулированию, Кодекс Союза был значительно переработан. В целях учета национальных особенностей Таможенный кодекс ЕАЭС включает в себя более 350 отсылочных норм на компетенцию национального законодательства. В связи с чем возник вопрос о приведении в соответствие действующего национального таможенного законодательства. Для этих целей в Министерстве нацэкономики около восьми месяцев функционировала рабочая группа по формированию нового национального кодекса.

По аналогии с действующим Таможенным кодексом в проекте имплементированы положения Таможенного кодекса ЕАЭС, реализованы отсылочные нормы, а также установлены правоотношения, которые не были урегулированы в союзном кодексе.

Структура проекта Таможенного кодекса РК формировалась исходя из логики совершения таможенных операций.

Если говорить о новеллах, в числе основных следует назвать принципиально новый подход к таможенному регулированию - это автоматизация бизнес процессов на таможне.

«Внедряется приоритет электронного декларирования. Вместе с тем, в проекте законодательно заложена возможность использования механизма «единого окна». Теперь таможенные органы не будут запрашивать у декларанта документы, которые могут быть ими получены из информационных систем государственных органов в рамках информационного взаимодействия», - пояснил министр.

Реализация этих двух положений позволит осуществлять автоматический выпуск товаров, то есть, информационная система таможенных органов без участия должностных лиц выпускает декларацию, если не были выявлены потенциальные нарушения. Тем самым придается юридическая значимость выпуску без участия человека.

В совокупности указанные нормы существенно упростят процесс декларирования и позволят сократить коррупционные риски.

Помимо акцента на информационные технологии, в Кодексе появился ряд возможностей, позволяющих участникам внешнеэкономической деятельности оптимизировать свои расходы, к примеру, получить отсрочку по таможенным пошлинам и налогам.

«Если по каким - либо причинам декларант не сможет сразу рассчитаться с бюджетом по таможенным пошлинам, то государство дает ему право воспользоваться отсрочкой на месяц с уплатой процентов. В отдельных случаях предоставляется рассрочка до шести месяцев без уплаты процентов. Это, к примеру, при осуществлении поставок в рамках международных договоров, при ввозе сельхозтехники, посевных материалов, племенных животных, при причинении плательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы», - пояснил он.

Вместе с тем, расширяется перечень товаров, выпускаемых по режиму таможенной очистки «Постфактум». Норма позволит осуществлять выпуск товаров в свободное обращение на основании заявления с обязательством последующей подачи декларации и уплаты таможенных пошлин не позднее 10 числа следующего месяца.

По словам главы ведомства, таможенная очистка «Постфактум» будет распространяться в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры свободного склада, свободной таможенной зоны, переработки на таможенной территории, а также инвесторам и Уполномоченным экономическим операторам.

Кроме того, расширены специальные упрощения для экономических операторов. В частности введена трехуровневая система присвоения такого статуса и модернизация критериев (условий) его присвоения, расширены списки специальных упрощений для уполномоченных экономических операторов, в том числе касающихся таможенного контроля на всей территории ЕАЭС. То есть, уполномоченные экономические операторы 1 и 3 типа будут признаваться во всех государствах - членах ЕАЭС и смогут пользоваться упрощениями при транзите вне зависимости от страны.

В проекте также заложены упрощения для лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. В частности, пересмотрены основания для исключения из соответствующего реестра. К примеру, если за несвоевременно представленную отчетность лица исключались из реестра, то теперь их деятельность будет приостанавливаться до устранения нарушения.

По словам Т.Сулейменова, в целях развития транзитного потенциала Республики Казахстан Кодекс предусматривает ряд норм по оптимизации таможенных операций. В действующем кодексе предусматривалось завершение таможенного транзита в течение 24 часов, в новом же кодексе для завершения процедуры отведено не более 4 часов рабочего времени. Кроме того, в случае необходимости проведения таможенного досмотра транзитных грузов сроки их проведения сокращены с десяти до пяти дней.

Отменена необходимость внесения обеспечения при перевозке товаров авиатранспортом.

Была определенная сложность в оформлении транзита при перевозке товаров двумя и более видами транспорта. На каждый вид транспорта оформлялась отдельная транзитная декларация. В новом Таможенном кодексе предоставлена возможность оформления одной транзитной декларации, что существенно облегчает процедуру мультимодальных перевозок.

Также в рамках проекта Кодекса урегулированы вопросы совершения таможенных операций в СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

Одновременно с новым Кодексом разработан и сопутствующий к нему законопроект, который предусматривает изменения в ряд Кодексов и законов.

«В частности, вносятся изменения в Экологический кодекс РК в части выдачи государственной экологической экспертизы при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения. В Бюджетный кодекс вносятся поправки в части урегулирования норм по авансовым платежам. Также вносятся поправки в некоторые законы в части передачи функции транспортного контроля и другие», - дополнил министр.

Таким образом, можно констатировать, что новый Таможенный кодекс облегчит ведение внешнеэкономической деятельности, позволит Казахстану максимально использовать транзитный и экспортный потенциал.

Напомним, что Таможенный кодекс ЕАЭС - один из основных документов нормативно-правовой базы Союза. В Договоре о Евразийском экономическом союзе зафиксировано, что таможенное регулирование осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. Он заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и ряд международных соглашений по вопросам таможенного регулирования, которые были заключены при формировании договорно-правовой базы ранних этапов экономической интеграции - Таможенного союза и Единого экономического пространства.