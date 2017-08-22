Житель Костанайской области неудачно прыгнул в воду и умер спустя 20 дней

Он купался в неположенном для этого месте.

30 июля в медучреждение поступил 21-летний житель Костанайского района. Он поступил с тяжёлой травмой. Об этом сообщил и.о. главного врача Костанайской областной больницы Юрий Моисеев, передает " Об этом сообщил и.о. главного врача Костанайской областной больницы Юрий Моисеев, передает " Алау ".





По словам Юрия Моисеева, парень нырнул в воду и получил перелом шейного отдела позвоночника. Его парализовало. Врачи прооперировали пострадавшего, он пролежал в реанимации 20 дней, после чего скончался.





По словам специалиста, парень получил травму ночью. Плюс ко всему он купался в неположенном для этого месте.



