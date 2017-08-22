Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Житель Костанайской области неудачно прыгнул в воду и умер спустя 20 дней

22 августа 2017, 16:24

Он купался в неположенном для этого месте.

30 июля в медучреждение поступил 21-летний житель Костанайского района. Он поступил с тяжёлой травмой. Об этом сообщил и.о. главного врача Костанайской областной больницы Юрий Моисеев, передает "Алау".

По словам Юрия Моисеева, парень нырнул в воду и получил перелом шейного отдела позвоночника. Его парализовало. Врачи прооперировали пострадавшего, он пролежал в реанимации 20 дней, после чего скончался.

По словам специалиста, парень получил травму ночью. Плюс ко всему он купался в неположенном для этого месте.

Фото: ptzgovorit.ru.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...