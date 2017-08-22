Тяжелоатлет Айдар Казов выиграл "золото" Универсиады
22 августа 2017, 16:24
В весовой категории до 77 кг Казов оказался лучшим, взяв в рывке 145 кг и в толчке 186 кг.
Казахстанский тяжелоатлет Айдар Казов завоевал "золото" на студенческой Универсиаде, которая проходит в китайском Тайбэе, сообщает Zakon.kz. В весовой категории до 77 кг Казов оказался лучшим, взяв в рывке 145 кг и в толчке 186 кг. Результат в сумме двоеборья составил 331 кг.
Серебряной награды удостоился россиянин Вячеслав Яркин, которому покорился вес 330 кг (150+180).
Тройку лидеров состязания с результатом 316 кг (147+169) замкнул Алекс Белльмарре из Канады.
Фото пресс-службы Федерации
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