Проблема алиментов: ЧСИ помогает матерям-одиночкам

В честь Дня знаний Республиканская палата частных судебных исполнителей Республики Казахстан проводит ежегодную акцию, направленную на поддержание малоимущих семей и родителей-одиночек.

В рамках акции предусмотрено проведение круглых столов и благотворительных мероприятий, предусматривающих помощь малоимущим семьям и родителям-одиночкам в преддверии нового учебного года.

Эстафету начали частные судебные исполнители Павлодарской области. Они обеспечили детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей КГУ «Детская деревня семейного типа города Павлодар» канцелярскими наборами и необходимыми принадлежностями к школе. Такая акция идет во всех регионах страны.

Напомним, на данный момент в стране осуществляют деятельность 1429 частных судебных исполнителей. Алименты, как одна из социально значимых категорий исполнительных производств составляют 107 113, среди которых исполнены в полном объеме 356 производств, находятся на исполнении около 95 тысяч производств, среди которых более 25 тысяч на периодическом исполнении.

Пресс-служба РПЧСИ РК

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