Месси может покинуть "Барселону"

Лидер "Барселоны" Лионель Месси до сих пор не продлил контракт с клубом. Более того, аргентинец не исключает своего ухода из клуба, пишет vesti.ru .





Лионель Месси собирался продлить контракт с "Барселоной" еще в июле. Но до сих пор не сделал этого. Кроме того, аргентинский нападающий взял паузу на размышление. Его решение зависит от того, как будет развиваться клуб.





В тоже время появилась информация об интересе к Месси со стороны "Манчестер Сити". Английский клуб готов заплатить за 30-летнего футболиста 300 миллионов евро. Нынешний контракт Лионеля рассчитан до мая 2018 года.





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