В Актау тепловоз столкнулся с автомобилем

Информация о пострадавших не поступала.

Авария произошла в промышленной зоне Актау. На городскую станцию скорой помощи сведений о пострадавших не поступало, сообщает " сообщает " Лада ".





Столкновение тепловоза и автомобиля Kia Rio, по словам очевидца, произошла примерно в 12:15 сегодня, 22 августа.





- Тепловоз протащил автомобиль несколько метров, - рассказал очевидец.





На станции скорой помощи Актау сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Сведений о происшествии не поступало и в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.









Подробности будут известны позже.



