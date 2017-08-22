В Актау тепловоз столкнулся с автомобилем
22 августа 2017, 16:51
Информация о пострадавших не поступала.
Авария произошла в промышленной зоне Актау. На городскую станцию скорой помощи сведений о пострадавших не поступало, сообщает "Лада".
Столкновение тепловоза и автомобиля Kia Rio, по словам очевидца, произошла примерно в 12:15 сегодня, 22 августа.
- Тепловоз протащил автомобиль несколько метров, - рассказал очевидец.
На станции скорой помощи Актау сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Сведений о происшествии не поступало и в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Подробности будут известны позже.
Фото очевидцев.
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