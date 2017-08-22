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В Актау тепловоз столкнулся с автомобилем

22 августа 2017, 16:51

Информация о пострадавших не поступала.

Авария произошла в промышленной зоне Актау. На городскую станцию скорой помощи сведений о пострадавших не поступало, сообщает "Лада".

Столкновение тепловоза и автомобиля Kia Rio, по словам очевидца, произошла примерно в 12:15 сегодня, 22 августа.

- Тепловоз протащил автомобиль несколько метров, - рассказал очевидец.

На станции скорой помощи Актау сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Сведений о происшествии не поступало и в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.


Подробности будут известны позже.

Фото очевидцев.

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