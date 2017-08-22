Бекадил Шаймерденов стал обладателем бронзовой медали Универсиады
22 августа 2017, 16:57
В схватке за третье место категории до казахстанец одержал победу над борцом из Туниса Редом Бугеруа.
Казахстанский дзюдоист Бекадил Шаймерденов, выступающий в весовой категории до 73 кг стал обладателем бронзовой медали летней студенческой Универсиады, проходящей в китайском Тайбэе, сообщает Zakon.kz.
В схватке за третье место категории до казахстанец одержал победу над борцом из Алжира Редом Бугеруа.
На данный момент в копилке сборной Казахстана пять медалей, которые завоевали тяжелоатлеты Арли Чонтей (бронза), Альберт Линдер (золото), Айдар Казов (золото), пловец Дмитрий Баландин(бронза), дзюдоист Бекадил Шаймерденов(бронза).
Фото Getty Images
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