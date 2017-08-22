В Германии конфисковали партию таблеток экстази в виде головы Трампа
22 августа 2017, 17:02
Это уже не первый случай изъятия таблеток с изображением головы нынешнего президента США.
Немецкая полиция конфисковала партию из пяти тысяч таблеток экстази в виде головы президента США Дональда Трампа общей стоимостью около 39 тысяч евро, сообщают Vesti.ru.
Находка была сделана 18 августа в городе Оснабрюк в земле Нижняя Саксония при осмотре фургона, за рулем которого находился 51-летний житель Австрии.
Мужчина вместе со своим 17-летним сыном приехал в Германию из Нидерландов, где предположительно и были приобретены наркотики. В настоящий момент оба пассажира фургона помещены под арест, сообщает Local.
Это уже не первый случай изъятия таблеток с изображением головы нынешнего президента США. Большая партия таких наркотиков была изъята полицией в июле в Великобритании. Сообщается, что в "подпольном Интернете", или "даркнете", такие таблетки продаются под лозунгом "Трамп делает вечеринки снова великими".
Фото: thelocal.de
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