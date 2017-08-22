Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Германии конфисковали партию таблеток экстази в виде головы Трампа

22 августа 2017, 17:02

Это уже не первый случай изъятия таблеток с изображением головы нынешнего президента США.

Немецкая полиция конфисковала партию из пяти тысяч таблеток экстази в виде головы президента США Дональда Трампа общей стоимостью около 39 тысяч евро, сообщают Vesti.ru.

Находка была сделана 18 августа в городе Оснабрюк в земле Нижняя Саксония при осмотре фургона, за рулем которого находился 51-летний житель Австрии.

Мужчина вместе со своим 17-летним сыном приехал в Германию из Нидерландов, где предположительно и были приобретены наркотики. В настоящий момент оба пассажира фургона помещены под арест, сообщает Local.

Это уже не первый случай изъятия таблеток с изображением головы нынешнего президента США. Большая партия таких наркотиков была изъята полицией в июле в Великобритании. Сообщается, что в "подпольном Интернете", или "даркнете", такие таблетки продаются под лозунгом "Трамп делает вечеринки снова великими".

Фото: thelocal.de

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...