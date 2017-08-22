“Мисс Павлодар 2016” сделали предложение руки в прямом эфире

“Мисс Павлодар 2016” 22-летняя Айзат Кожабекова вышла замуж. Предложение руки и сердца ее возлюбленный Бернар Байтен сделал в прямом эфире финала Национального конкурса красоты “Мисс Казахстан” в декабре 2016 года, сообщает сообщает Zakon.kz





Тогда молодой человек вышел на сцену с букетом роз, встал на колени и предложил Айзат стать его спутницей жизни. При этом поступок парня стал сюрпризом для организаторов и для самой Айзат. Девушка не смогла сдержать эмоций, прослезилась и ответила ему согласием. С тех пор пара начала подготовку к этому сказочному дню. Торжественная церемония бракосочетания прошла в одном из ресторанов Павлодара в кругу родных, близких и друзей семьи. За неделю до свадьбы прошел узату невесты и Неке қию.





Айзат рассказала, что всегда мечтала о романтическом предложении, но не подозревала о том, что Бернар готовит такой сюрприз.









“Мы предполагали, что я пройду в ТОП-15 по итогам голосования. И так наступает, мне казалось бы на тот момент волнительный миг. Объявляют ТОП-8, я в надежде что назовут мое имя. Но нет. На тот момент мне было очень стыдно перед всеми, кто за меня голосовал. Я не оправдала их ожидания, хотя знала как бы я не старалась результаты от меня не зависят. И в этот момент в голове столько мыслей и вдруг на сцену поднимается мой Бернар. Я вначале подумала, что он хочет меня утешить и подарить цветы, тяну руки и хотела уйти за кулисы. А он не уходит и тянет меня за руку в центр. Ничего не понимаю, потом когда начал петь мою любимую песню слезы нахлынули сами по себе. Все было очень волнительно, я уже забыла о короне, о жюри, о том, что все это не по плану организаторов и мы забираем 5 минут эфирного времени. Я была безумно счастлива. И по сей день смотрю на кольцо и улыбаюсь как сумасшедшая, всегда приятно вспоминать этот момент. Мы познакомились с Бернаром, когда были ведущими на одном из конкурсов красоты. И предложение он мне сделал во время конкурса. Наша история любви так или иначе связана с конкурсами красоты. Желаю каждой девушке найти своего принца и жить, как в сказке”, - поделилась “Мисс Павлодар” Айзат Кожабекова.



