Водитель Академии погранслужбы КНБ осужден по делу о краже 10 пистолетов

Водителя Академии погранслужбы Комитета национальной безопасности Бахытжана Алипбекова приговорили к трем годам заключения за кражу 10 пистолетов.

О пропаже оружия стало известно в середине мая, вскоре подозреваемый в преступлении был задержан.





Приговор военного суда Алматинского гарнизона по нашумевшему делу о хищении оружия был оглашен накануне. Судебное следствие установило: пистолеты Макарова повезли на стрельбы в поселок Караой Алматинской области 30 марта. Первого апреля старший преподаватель кафедры вооружения и стрельб академии положил оружие в картонную коробку, загрузил ее в служебный автомобиль и попросил сотрудника кафедры отвезти пистолеты в академию, а также сдать их в специальную комнату для хранения. Пистолеты до военного вуза в тот день так и не довезли.

Sputnik Казахстан стало известно: адвокат осужденного водителя Айлам Ескеров с приговором категорически не согласен.





"Этот человек – он водитель. У него есть старший, там офицер был. Они должны были донести. А это не входит в его обязанности. В его обязанности входит только баранку крутить. Тот, кто должен был взять (пистолеты — прим. авт.), не взял и оставил в машине. Алипбеков там и обнаружил пистолеты через две недели. Потом испугался. Но дело не в том – он донес же, сдал оружие через 40 дней. Ранее не судим, материального ущерба нет, все объяснил, передал, молодая семья у него", — рассказал адвокат, который намерен обжаловать приговор.





Алипбеков будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности.





Напомним , 10 мая из отдела военной контрразведки КНБ РК в МВД РК поступило сообщение об утрате пистолетов Макарова в количестве 10 штук в Академии ПС КНБ РК. В ходе расследования уголовного дела следственно-оперативной группой в совершении хищения оружия задержан водитель указанного учебного заведения.



