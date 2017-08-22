Председатель Верховного Суда Республики Узбекистан посетил с рабочим визитом Шымкент

Сегодня Председатель Верховного Суда Республики Узбекистан Козимджан Камилов во главе делегации судей посетил с рабочим визитом г.Шымкент. В рамках визита прошло знакомство с работой специализированных судов региона. Для зарубежной делегации была проведена презентация работы информационных коммуникационных технологий судебной системы страны.





В здании Южно-Казахстанского областного суда состоялась встреча с руководителем высшего судебного органа Республики Казахстан. В начале беседы, К.Мами поприветствовал К.Камилова и поздравил его с избранием на пост Председателя Верховного Суда Республики Узбекистан.





«Наша первая встреча проходит в Шымкенте, что очень символично для нас, соседей и родственных народов» - подчеркнул К.Мами.





Далее, узбекская сторона была ознакомлена с работой судебной системы республики и основными достижениями реформы судов в рамках Плана Нации, инициированных Главой государства. Особое внимание было уделено практическим результатам от нововведений. Так, вследствие оптимизации судебных инстанций максимальный срок рассмотрения судебных споров сокращен почти вдвое. На сегодня большинство гражданских дел рассматривается в порядке упрощенного производства, без вызова сторон в суд. Четверть всех уголовных дел в стране также рассматривается по упрощенной процедуре с рассмотрением в срок до 10-ти суток.





К.Мами также подробно остановился на казахстанском опыте внедрения примирительных процедур и медиации, а также деятельности Международного Совета. Особый акцент был сделан на развитие электронного правосудия. Кроме того, значительное внимание было уделено вопросам судебного образования и работе Академии правосудия при Верховном Суде республики.





В ходе встречи узбекская сторона высказала большую заинтересованность в казахстанских наработках по реформированию судов и внедрению электронных технологий.





В завершении встречи Председатель Верховного Суда Казахстана поблагодарил за проведенную встречу, подчеркнув ее значимость, и высказал предложение о подписании Меморандума о сотрудничестве между верховными судами двух стран в ходе очередного Совещания председателей верховных судов государств - членов ШОС в Ташкенте в октябре текущего года. Данный документ наметит приоритетные направления и формы взаимодействия судебных органов Казахстана и Узбекистана.





По завершении встречи зарубежная делегация приняла участие в видео-конференции с подключением регионов под председательством К.Мами. Тема: «Актуальные вопросы электронного судопроизводства».





В рамках ВКС обсуждены вопросы проведения пилотного проекта «Электронное уголовное дело» в Жамбылской области, практика рассмотрения дел приказного производства в электронном виде в Западно-Казахстанской области, а также ряд других пилотных проектов. Кроме того, подведены текущие итоги от внедрения и даны поручения по дальнейшему развитию форума «Талдау», применению системы аудиовидеофиксации, в том числе в части видеоконференцсвязи с учреждениями Комитета уголовно-исправительной системы МВД РК. Особое внимание уделено дальнейшему развитию автоматизированной информационно-аналитической системы «Төрелік».





По завершению ВКС Председатель Верховного Суда подчеркнул, что в ближайшее время будет принята Стратегия информационно-коммуникационных технологий судебной системы Республики Казахстан на 2018-2021 годы, в которой будут прописаны дальнейшие перспективные проекты по электронному судопроизводству.



