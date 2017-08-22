В Алматы горел частный дом
22 августа 2017, 17:17
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Жертв, пострадавших нет.
Дом едва не сгорел полностью в Алматы, сообщила официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
Сообщение о пожаре поступило во вторник в 13.33: горел частный жилой дом на четыре хозяина по адресу: Турксибский район, улица Заславского, дом 2 "А".
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через шесть минут, в 13.39. К моменту прибытия огнеборцев обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля частного жилого дома. Пламя угрожало распространиться на ближайшее строение, но огнеборцам удалось предотвратить распространение огня.
Пожар ликвидирован в течение получаса — в 14.12.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото Sputnik
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