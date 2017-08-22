В КГА прошли публичные слушания по утверждению тарифов на обеспечение авиационной безопасности аэропорта Алматы

Сегодня в Комитете гражданской авиации МИР РК состоялось публичное слушание по рассмотрению заявки АО «Международный аэропорт Алматы» на утверждение предельных уровней тарифов и тарифных смет по регулируемой услуге обеспечение авиационной безопасности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях.

В слушаниях приняли участие представители государственных органов, потребители и их общественные объединения, независимые эксперты и средства массовой информации.

На слушаниях АО «Международный аэропорт Алматы» представлен проект предельного уровня тарифа на 5 лет в размере 292,59 тенге за 1 тонну МВМ (максимальная взлетная масса), что выше от действующего тарифа на 146,7%.

По представленным Обществом данным, основными причинами изменения уровня тарифа являются: необходимость реализации инвестиционной программы, увеличение фактических затрат Общества, по сравнению с затратами, учтенными в утвержденной тарифной смете, увеличение объемов оказываемых услуг по сравнению с 2010 годом. Тарифы Общества по регулируемой услуге «обеспечение авиационной безопасности» были утверждены в 2010 году.

В настоящее время вышеуказанная заявка находится в Комитете на стадии рассмотрения. Срок рассмотрения истекает 24 сентября текущего года. По результатам рассмотрения Комитетом будут рассмотрены и учтены все предложения, замечания и рекомендации, высказанные в ходе публичного слушания и будет принято объективное решение.

Необходимо отметить, что с 1 января 2017 года функции по регулированию и контролю в сферах естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов переданы в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации.