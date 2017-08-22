В Египте обнаружили древний монашеский город
22 августа 2017, 17:25
Считается, что христианское монашество появилось в Египте примерно в начала IV века нашей эры. Церковь признает его родоначальником преподобного Антония Великого.
Ученые обнаружили огромный монашеский комплекс возле города Эль-Минья, находка датируется V веком нашей эры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ahram Online.
Археологи нашли множество погребальных камер, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров. Кроме того, ученые раскопали остатки монашеских домов, сделанных из глины.
"Этот факт говорит о том, что археологический объект рядом с (монашеским) некрополем Аль-Нассара был комплексом монахов", — заявляет Гамаль Эль-Семествави, глава Управления древностей Египта.
В ходе раскопок, которые длились восемь лет, ученые обнаружили многочисленные предметы быта. Это, по их словам, поможет реконструировать повсдневную жизнь первых христианских монахов.
Считается, что христианское монашество появилось в Египте примерно в начала IV века нашей эры. Церковь признает его родоначальником преподобного Антония Великого.
Фото: предоставлено Управлением древностей Египта
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874342-b3cad45f5a69cd210c35a99579ec657f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...