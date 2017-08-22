Тенге еще ослабел после снижения базовой ставки

Минимальная стоимость на дневных торгах достигла 332,55 тенге за доллар, максимальная - 333,20.

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 августа средневзвешенный курс составил 333,17 тенге за доллар, на дневных торгах - 333,02 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.





При этом минимальная стоимость на дневных торгах достигла 332,55 тенге за доллар, максимальная цена - 333,20. Объем торгов достиг 103,6 млн долларов.





По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках держится в пределах 332,6-333,7 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.50 по времени Астаны составила 51,91 доллара за баррель.





Отметим, 21 августа Национальный банкк принял решение снизить базовую ставку до 10,25% с коридором +/-1 процент.



