Тенге еще ослабел после снижения базовой ставки
22 августа 2017, 17:25
Минимальная стоимость на дневных торгах достигла 332,55 тенге за доллар, максимальная - 333,20.
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 августа средневзвешенный курс составил 333,17 тенге за доллар, на дневных торгах - 333,02 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.
При этом минимальная стоимость на дневных торгах достигла 332,55 тенге за доллар, максимальная цена - 333,20. Объем торгов достиг 103,6 млн долларов.
По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках держится в пределах 332,6-333,7 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.50 по времени Астаны составила 51,91 доллара за баррель.
Отметим, 21 августа Национальный банкк принял решение снизить базовую ставку до 10,25% с коридором +/-1 процент.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874343-c711e4a5cae6ddf30d564715de142608
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...