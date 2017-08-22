Сбивший ребенка в Уральске вице-консул РФ не понесет наказания

Родители несовершеннолетнего от прохождения судмедэкспиртизы отказались и претензий к водителю не имеют.

Сбивший ребенка в Уральске вице-консул РФ ответственности не понесет, так как он обладает дипломатическим иммунитетом, сообщает " сообщает " Мой ГОРОД ".





Как рассказал начальник отделения МПС ДВД ЗКО Манарбек Нажиев, 19 августа около 8 часов вечера на пересечении улицы Хусаинова и Чагано-Набережной произошло ДТП.





- Несовершеннолетний мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу. Когда он выбежал на проезжую часть, то ударился о заднее боковое крыло проезжающей машины марки "Тойота". Позже выяснилось, что машина принадлежит генеральному консульству РФ, а за рулем находился вице-консул, - пояснили в МПС ЗКО.





По словам Манарбека Нажиева, ребенок был доставлен в травмпункт города Уральска, где ему была оказана медпомощь и установлен диагноз - ушиб поясничной области. В этот же день мальчик был отпущен домой.





- По результатам медосвидетельствования, водитель был трезв. Родители несовершеннолетнего от прохождения судмедэкспиртизы отказались и претензий к водителю не имеют. В связи с этим в действиях водителя состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 610 КоАП РК - "Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", не усматривается. В соответствии со статьей 876 КоАП РК - "Лица, обладающие дипломатическим иммунитетом от административной ответственности" производство не возбуждалось, так как водитель занимает должность вице-консула в генеральном консульстве РФ в обладает дипломатическим иммунитетом, - сообщили в МПС ЗКО.





Напомним, 19 августа машина консульства РФ сбила ребенка недалеко от парка культуры и отдыха.



