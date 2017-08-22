Аэропорт Алматы предлагает повысить тариф на обеспечение авиабезопасности на 146,7%

Тарифы Общества по регулируемой услуге «обеспечение авиационной безопасности» были утверждены в 2010 году.

В Комитете гражданской авиации МИР РК прошли публичные слушания по утверждению тарифов на обеспечение авиационной безопасности аэропорта Алматы, передает передает МИА Казинформ





Как сообщила пресс-служба КГА, в слушаниях приняли участие представители государственных органов, потребители и их общественные объединения, независимые эксперты и средства массовой информации.





На слушаниях АО «Международный аэропорт Алматы» представлен проект предельного уровня тарифа на 5 лет в размере 292,59 тенге за 1 тонну МВМ (максимальная взлетная масса), что выше от действующего тарифа на 146,7%.





По представленным Обществом данным, основными причинами изменения уровня тарифа являются: необходимость реализации инвестиционной программы, увеличение фактических затрат Общества, по сравнению с затратами, учтенными в утвержденной тарифной смете, увеличение объемов оказываемых услуг по сравнению с 2010 годом.





Тарифы Общества по регулируемой услуге «обеспечение авиационной безопасности» были утверждены в 2010 году.





«В настоящее время вышеуказанная заявка находится в Комитете на стадии рассмотрения. Срок рассмотрения истекает 24 сентября текущего года. По результатам рассмотрения Комитетом будут рассмотрены и учтены все предложения, замечания и рекомендации, высказанные в ходе публичного слушания, и будет принято объективное решение», - говорится в сообщении КГА.





Необходимо отметить, что с 1 января 2017 года функции по регулированию и контролю в сферах естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов переданы в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации.



