Аэропорт Алматы предлагает повысить тариф на обеспечение авиабезопасности на 146,7%
22 августа 2017, 17:46
Тарифы Общества по регулируемой услуге «обеспечение авиационной безопасности» были утверждены в 2010 году.
В Комитете гражданской авиации МИР РК прошли публичные слушания по утверждению тарифов на обеспечение авиационной безопасности аэропорта Алматы, передает МИА Казинформ.
Как сообщила пресс-служба КГА, в слушаниях приняли участие представители государственных органов, потребители и их общественные объединения, независимые эксперты и средства массовой информации.
На слушаниях АО «Международный аэропорт Алматы» представлен проект предельного уровня тарифа на 5 лет в размере 292,59 тенге за 1 тонну МВМ (максимальная взлетная масса), что выше от действующего тарифа на 146,7%.
По представленным Обществом данным, основными причинами изменения уровня тарифа являются: необходимость реализации инвестиционной программы, увеличение фактических затрат Общества, по сравнению с затратами, учтенными в утвержденной тарифной смете, увеличение объемов оказываемых услуг по сравнению с 2010 годом.
Тарифы Общества по регулируемой услуге «обеспечение авиационной безопасности» были утверждены в 2010 году.
«В настоящее время вышеуказанная заявка находится в Комитете на стадии рассмотрения. Срок рассмотрения истекает 24 сентября текущего года. По результатам рассмотрения Комитетом будут рассмотрены и учтены все предложения, замечания и рекомендации, высказанные в ходе публичного слушания, и будет принято объективное решение», - говорится в сообщении КГА.
Необходимо отметить, что с 1 января 2017 года функции по регулированию и контролю в сферах естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов переданы в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации.
Фото МИА Казинформ
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