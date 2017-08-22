Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Актюбинской области полицейский предотвратил кражу на пять миллионов тенге

22 августа 2017, 17:52

Злоумышленники пытались проникнуть в помещение местного ломбарда.

Грабители в масках пытались взломать ломбард на глазах участкового инспектора полиции в городе Хромтау, пишет Timeskz.

- Участковый инспектор полиции Хромтауского РОВД при обходе своего административного участка заметил двоих неизвестных в масках, которые пытались проникнуть в помещение местного ломбарда, - сообщила пресс-служба ДВД Актиюбинской области. - Изучив обстоятельства и вызвав дорожно-патрульную полицию, участковый инспектор продолжал наблюдение. По приезду патруля, стражи порядка задержали подозреваемых.

Так местная полиция предотвратила кражу денег и драгоценностей на общую сумму более пяти миллионов тенге.

Злоумышленниками оказались 24-летние жители Хромтауского района.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемых водворили в ИВС города Хромтау.

Татьяна Токарь.

Фото: tv5.zp.ua.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...