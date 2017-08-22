В Актюбинской области полицейский предотвратил кражу на пять миллионов тенге
22 августа 2017, 17:52
Злоумышленники пытались проникнуть в помещение местного ломбарда.
Грабители в масках пытались взломать ломбард на глазах участкового инспектора полиции в городе Хромтау, пишет Timeskz.
- Участковый инспектор полиции Хромтауского РОВД при обходе своего административного участка заметил двоих неизвестных в масках, которые пытались проникнуть в помещение местного ломбарда, - сообщила пресс-служба ДВД Актиюбинской области. - Изучив обстоятельства и вызвав дорожно-патрульную полицию, участковый инспектор продолжал наблюдение. По приезду патруля, стражи порядка задержали подозреваемых.
Так местная полиция предотвратила кражу денег и драгоценностей на общую сумму более пяти миллионов тенге.
Злоумышленниками оказались 24-летние жители Хромтауского района.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемых водворили в ИВС города Хромтау.
Татьяна Токарь.
Фото: tv5.zp.ua.
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