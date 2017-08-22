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Стали известны подробности аварии с автомобилем и тепловозом в Актау

22 августа 2017, 17:56

Водитель легковушки покинул место аварии до приезда полиции.

Водитель легкового автомобиля Kia Rio выехал на железнодорожный путь во время движения тепловоза. Пострадавших нет. Об этом сообщил Жылкибай Доскалиев, начальник линейного участка организации движения и грузовых работ АО «Каскор-Транссервис», передает «Лада».

Столкновение, по словам Жылкибая Доскалиева, произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде «Строительный-Юбилейный» в районе базы ОРСа.

- Из-за того, что водитель автомобиля Kia Rio выехал на железнодорожный путь, произошло столкновение с тепловозом ТМ 27736. Пострадавших нет. Водитель легковушки покинул место аварии до приезда полиции. Повреждений на тепловозе нет, - рассказал Жылкибай Доскалиев.

Напомним, авария произошла сегодня, 22 августа. На станции скорой помощи Актау сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Сведений о происшествии не поступало и в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Лиана Рязанцева.

Фото очевидцев.

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