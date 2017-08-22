Стали известны подробности аварии с автомобилем и тепловозом в Актау

Водитель легкового автомобиля Kia Rio выехал на железнодорожный путь во время движения тепловоза. Пострадавших нет. Об этом сообщил Жылкибай Доскалиев, начальник линейного участка организации движения и грузовых работ АО «Каскор-Транссервис», передает « Об этом сообщил Жылкибай Доскалиев, начальник линейного участка организации движения и грузовых работ АО «Каскор-Транссервис», передает « Лада ».





Столкновение, по словам Жылкибая Доскалиева, произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде «Строительный-Юбилейный» в районе базы ОРСа.





- Из-за того, что водитель автомобиля Kia Rio выехал на железнодорожный путь, произошло столкновение с тепловозом ТМ 27736. Пострадавших нет. Водитель легковушки покинул место аварии до приезда полиции. Повреждений на тепловозе нет, - рассказал Жылкибай Доскалиев.





Напомним , авария произошла сегодня, 22 августа. На станции скорой помощи Актау сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Сведений о происшествии не поступало и в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.





Лиана Рязанцева.



