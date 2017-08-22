Индиийские мусульмане больше не смогут развестись с женами на словах или посредством SMS
22 августа 2017, 18:16
В последнее время многие мужчины в Индии присылали своим женам SMS или сообщения в Whats App и Skype со словам «талак».
Верховный суд Индии решил запретить мусульманам расторгать брак, трижды сказав жене слово «талак» (от арабского «развод»). Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал этот вердикт историческим и очень важным для расширения прав мусульманских женщин, передает Росбалт.
Как сообщает BBC, в последнее время многие мужчины в Индии присылали своим женам SMS или сообщения в Whats App и Skype со словам «талак». В то же время женщины таким образом развестись не могли. Правозащитники и пять женщин подали в суд жалобу на подобную практику.
Судьи сочли, что разводы с использованием слова «талак» неконституционны и не соответствуют нормам ислама. По их мнению, мужчина не должен расторгать брак из «пустого каприза и сумасбродства».
В большинстве мусульманских стран, в том числе в Пакистане и Бангладеш, практика расторжения браков с использованием процедуры «тройного талака» ранее уже была запрещена.
Фото: life.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874352-c602fd519e9428c6c47238ec67bbefcb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...