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Индиийские мусульмане больше не смогут развестись с женами на словах или посредством SMS

22 августа 2017, 18:16

В последнее время многие мужчины в Индии присылали своим женам SMS или сообщения в Whats App и Skype со словам «талак».

Верховный суд Индии решил запретить мусульманам расторгать брак, трижды сказав жене слово «талак» (от арабского «развод‎»). Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал этот вердикт историческим и очень важным для расширения прав мусульманских женщин, передает Росбалт.

Как сообщает BBC, в последнее время многие мужчины в Индии присылали своим женам SMS или сообщения в Whats App и Skype со словам «талак». В то же время женщины таким образом развестись не могли. Правозащитники и пять женщин подали в суд жалобу на подобную практику.

Судьи сочли, что разводы с использованием слова «талак» неконституционны и не соответствуют нормам ислама. По их мнению, мужчина не должен расторгать брак из «пустого каприза и сумасбродства».

В большинстве мусульманских стран, в том числе в Пакистане и Бангладеш, практика расторжения браков с использованием процедуры «тройного талака» ранее уже была запрещена.

Фото: life.ru

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