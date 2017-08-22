В рамках «ЭКСПО-2017» проходит I Чемпионат мира по Кокпару

Казахстанская команда должна была встретиться с командой Азербайджана. Но азербайджанцы не смогли приехать и им присудили техническое поражение.

22 августа на ипподроме «Қазанат» состоялся второй день Чемпионата мира по Кокпару. Турнир проходит в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО 2017» с 21 по 27 августа , сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК.





Сегодня выступали страны в группе «А» и «В». По итогам сегодняшней встречи: Монголия – Америка 10-4, Таджикистан - Турция 12-2, Кыргызстан – Узбекистан 11-2, Афганистан-Венгрия 12-2, КНР-РФ 5 -0, казахстанская команда должна была встретиться с командой Азербайджана. Но азербайджанцы в итоге не смогли приехать на соревнования. Им присудили техническое поражение, 3-0. Завтра, 23 августа в 9.00 начнется встреча между Узбекистаном и Монголией.





В чемпионате участвуют более 200 спортсменов из 11 зарубежных стран. По итогам жеребьевки в группу "А" попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу "В" вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.





Призовой фонд игр составляет 18 млн тенге.





За I место – 10 млн тг, II место – 5 млн тг, III место – 3 млн тг. Согласно правилам, всадникам нужно будет завладеть резиновым муляжом туши козла, удержать его и забросить в условные ворота команды соперника.





Напомним, что кокпар – одна из наиболее популярных конных игр среди казахов и других народов Средней Азии, представляющая из себя симбиоз скачек, борьбы и игры. В Кыргызстане эта игра известна как кок-бору, а в Афганистане – бузкаши. Игра эта очень похожа на поло: Это командная игра всадников, но вместо мяча здесь используют тушу козла, которую нужно захватить, удержать и забросить в условные ворота команды соперника.



