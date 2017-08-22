Правила и условия применения специальных инвестиционных контрактов участниками СЭЗ или свободных складов

Как известно, для резидентов специальных экономических зон, включенных в реестр до 1 января 2012 года, после января 2017 года критерии достаточной переработки товаров, указанных в статье 19 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны, не применяются, напоминает ДГД по Павлодарской области.

Соответственно, при завершении данной процедуры товары, помещенные по процедуру свободной таможенной (экономической) зоны, как и товары, изготовленные с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру, всегда признаются иностранными товарами и подлежат обложению таможенными пошлинами и налогами.

В этой связи, правительством РК разработан механизм, позволяющий в льготном порядке завершать таможенные процедуры свободных экономических зон и свободных складов путем заключения специальных инвестиционных контрактов.

Специальный инвестиционный контракт это - договор, предусматривающий предоставление инвестиционных преференций в виде освобождения от обложения таможенными пошлинами, импортируемых для производства готовой продукции технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов, а также сырья и (или) материалов в составе готовой продукции, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере предпринимательства в рамках специального инвестиционного проекта. Данный контракт заключается между заявителем и уполномоченным органом по инвестициям Республики Казахстан.

При этом, заявителем может являться юридическое лицо Республики Казахстан, зарегистрированное до 1 января 2012 года в качестве участника специальной экономической зоны, или юридическое лицо Республики Казахстан, зарегистрированное до 1 января 2012 года в качестве владельца свободного склада, либо юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств, подавшее заявку на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта.

В соответствии с приказом и. о. Министра по инвестициям и развитию РК от 8 февраля 2017 года, для заключения специального инвестиционного контракта заявителем в уполномоченный орган по инвестициям подается заявка на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта по форме, устанавливаемой уполномоченным органом.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

2) копия свидетельства о регистрации в качестве участника специальной экономической зоны для участника специальной экономической зоны;

копия соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств для юридических лиц Республики Казахстан, заключивших соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств;

выписка из реестра владельцев свободных складов;

3) для реализованных проектов - копии документов, подтверждающих ввод фиксированных активов;

для реализуемых проектов - копий документов обосновывающих сметную стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение фиксированных активов, сырья и (или) материалов, используемых при реализации инвестиционного проекта, заверенных подписью руководителя и печатью юридического лица.

Заявка принимается и регистрируется в канцелярии уполномоченного органа в день подачи, с присвоением регистрационного номера и даты, после чего передается первому руководителю уполномоченного органа либо его заместителю.

Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки на предоставление инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта подготавливает для подписания специальный инвестиционный контракт.

Специальный инвестиционный контракт заключается при соответствии заявителя одному из следующих условий:

1) заявитель зарегистрирован в качестве участника специальной экономической зоны до 1 января 2012 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах;

2) заявитель зарегистрирован в качестве владельца свободного склада до 1 января 2012 года в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;

3) заявителем заключено соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств.

При этом, уполномоченный орган отказывает в заключении специального инвестиционного контракта по следующим основаниям:

1) представления заявителем неполного пакета документов;

2) представления заявителем недостоверных сведений;

3) не соответствие заявителя условиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил.

Также приказами Министра по инвестициям и развитию РК от 6 февраля 2017 года № 74 утверждены формы заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта и правил ее приема и регистрации, от 7 февраля 2017 года № 75 утвержден типовой инвестиционный контракт.